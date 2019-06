Baisse du prix du gaz, contrôle technique, encadrement des loyers : ce qui change en ce 1er juillet

Chaque début de mois à la droit à son lot de changements et de nouvelles réglementations. Francebleu.fr fait le point sur tout ce qui change en ce 1er juillet.

Le prix du gaz baisse

Si les prix de l'électricité ont augmenté au 1er juin, les tarifs réglementés du gaz d'Engie font le chemin inverse et diminuent de 6,7 %. Cette baisse concerne 4,3 millions de ménages soit 40% des français.

Cela provient d'une chute ces derniers mois des cours du gaz naturel. L'hiver a été peu vigoureux dans certaines régions du monde comme l'Europe et l'Asie, la demande a donc diminué. Ce phénomène est combiné à la découverte de nouveaux gisements de gaz naturels.

Contrôle technique : renforcement du test anti-pollution pour les voitures diesel

Repoussé de six mois par Édouard Philippe suite au mouvement des "gilets jaunes", le contrôle technique nouvelle version arrive ce 1er juillet. Il concerne notamment les voitures diesel qui auront le droit à un test pollution renforcé. C'est l'opacité de la fumée qui sera contrôlée, l'objectif étant de sortir les véhicules les plus polluants du parc automobile français.

L'éco-prêt à taux zéro étendu

Depuis 2016, il est possible d'obtenir un micro-crédit à taux zéro pour réaliser des travaux dans l'optique de consommer moins d'énergie. Il fallait pour cela que les logements soient achevés avant 1990. Désormais, les habitations achevés il y a plus de 2 ans sont éligibles à cet éco-prêt. Pour rappel, il est possible d'avoir l'éco-prêt pour réaliser certains types de travaux :

isolation performante de la toiture

isolation performante des murs donnant vers l’extérieur

isolation performante des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur

installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire

installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables

installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.

isolation des planchers bas (à compter du 1er juillet 2019)

Il est possible d'obtenir enter 10.000 et 30.000€ qu'il fallait autrefois rembourser en 10 ans. À partir du 1er juillet il sera possible de rembourser l'éco-prêt en quinze ans.

Encadrement des loyers à Paris

Les loyers vont être encadrés à partir de ce 1er juillet sur l'intégralité de la ville de Paris. L’arrêté publié le 28 mai 2019 précise les montants des loyers de référence majoré et des loyers de référence minoré (prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique).

Pour connaître le prix des loyers, vous pouvez consulter cette carte en renseignant l'adresse et les caractéristiques du logement. Il s'agit pour le moment d'une expérimentation jusqu'au 23 novembre 2023.

Allongement du congé paternité en cas d'hospitalisation du nourrisson

Le 1er juillet entre en vigueur l'allongement du congé paternité pour aller jusqu'à 30 jours consécutifs, ajoutés aux 11 prévus initialement, pour les pères qui sont concernés par une hospitalisation immédiate de leur enfant. Pour bénéficier de ce congé, le père doit présenter un document justifiant l'hospitalisation à son employeur ou à la sécurité sociale.

Obligation de posséder les 10 règles d'utilisation d'un drone

À partir du 1er juillet, des notices d'information sur les règles a respecter par les pilotes, devront être fournies dans les emballages des drones. Le contenu de cette fiche pratique comporte notamment un règlement à respecter pour toute utilisation d'un drone de loisir :