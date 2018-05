En 2017, 17,75 millions de contrôles techniques obligatoires ont entraîné 2,63 millions de contre-visites, soit 18,56% des véhicules contrôlés. Un chiffre en hausse par rapport à 2016 (17,64% en 2016) et 2015 (17,66% de contre-visites).

La carte de France des recalés au contrôle technique © Visactu - -

C'est dans le Val-d'Oise que le taux de prescription de contre-visites à l'issue de la visite technique périodique était le plus bas en 2017 : 12,21%. A contrario, c'est en Guadeloupe qu'il faut aller chercher le taux le plus élevé avec 32,89% des véhicules recalés au contrôle technique et soumis à une contre-visite.

Depuis 20 mai, le contrôle technique est plus précis. Désormais, 132 points sont contrôlés sur votre voiture contre 123 auparavant. Par ailleurs, le nouveau contrôle étudie environ 600 défauts potentiels contre un peu plus de 400 actuellement.

Les contrôleurs devant examiner plus de points, le contrôle technique est également plus long - 45 min en moyenne contre 30 auparavant - et plus cher.