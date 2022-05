Contrôle technique, la grogne des motards

Le Conseil d’État a finalement décidé de rendre obligatoire le contrôle technique des motos à partir du 1er octobre prochain. Les plus gros modèles sont concernés (125 cm3) ainsi que les quads et les voitures sans permis. Une mesure qui ne passe pas chez les motards.

La mesure ne devait pas prendre effet avant 2023 mais finalement le contrôle technique sera bien obligatoire dès le mois d’octobre pour les motos à partir de 125 cm3 mais aussi les quads et les voitures sans permis. Le Conseil d’Etat a jugé injustifié le fait de reporter cette mesure à l’année prochaine « pour les véhicules les plus anciens », c'est à dire ceux immatriculés avant 2016, et ce malgré la volonté d'Emmanuel Macron de renoncer à cette mesure face à la grogne des associations de motards. Le gouvernement avait proposé des mesures alternatives au contrôle technique pour les motards mais désormais, les motos immatriculées avant le 1er janvier 2016 devront également passer au contrôle technique dès le 1er octobre prochain.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité

Côté associations de motards cette mesure apparait injustifiée et comme un nouveau coup portemonnaie selon Jean-Mathieu Padovani, vice-président de la ligue de moto en Corse : _« Malheureusement, ça nous tombe d'un coup, ils ont changé d'avis et il sera mis en place à partir du mois d'octobre. Ce qui va changer, c'est qu'_on va mettre encore la main à la poche et qu'on va encore payer un contrôle technique pour les motos alors que les conducteurs de motos font très attention à leur véhicule et c'est vraiment rare de voir des motos en mauvais état qui circulent sur la voie publique. »

Les associations de motards dénoncent un coup au portemonnaie © Maxppp - maxppp

Un avis partagé par Antoine Olivieri, président de l’Enduro Moto Club de Corte : « Franchement, je n'ai pas vraiment vu de moto cadavre, vous voyez ce que je veux dire...Nous, c'est plus pour aller sur les chemins, mais c'est quand même homologué pour la route donc on est concerné, il vaudrait mieux refaire les routes. _»Cette décision arrive, ou plutôt revient comme une mauvaise blague, selon Caroline Santelli, la présidente du Corsica Moto Club :« On en parlait plus, FFMC a lutté, organisé pas mal de manifestations en France. On nous avait garanti qu'il n'y aurait pas de contrôle technique et au final voilà, ça revient de nulle part, ça ressort et c'est acté à priori_. »

Selon ces passionnés, le contrôle technique moto n’améliore pas la sécurité routière, moins de 0.4% des accidents de motos seraient liés à une défaillance technique du véhicule