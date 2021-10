Contrôle technique pour les deux-roues : 150 motards mobilisés à Orléans, malgré la suspension du projet

Près de 150 motards de la Fédération des Bikers de France ce sont mobilisés à Orléans pour dire "non" au contrôle technique des deux-roues, et ce malgré la suspension du projet depuis cet été. Ils dénoncent une mesure couteuse et demandent son abandon pur et simple.

Veste en cuir sur le dos et bottes aux pieds, les bikers ont enfourché leurs motos pour défiler pendant près de deux heures à Orléans. Ils étaient près de 150 à se mobiliser pour s'opposer au projet de contrôle technique obligatoire pour les deux-roues, un projet suspendu depuis cet été. "Il est suspendu mais il n'est pas abrogé", souligne Pascal Michaut, délégué de la Fédération loirétaine des Bikers de France, organisateur de la mobilisation.

Pascal Michaut, délégué de la Fédération loirétaine des Bikers de France. © Radio France - Cécile Da Costa

Parmi la centaine de deux-roues garée sur le parking de l'île Charlemagne, avant le départ du cortège : des plaques d'immatriculation loirétaines, mais aussi du Cher, d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Un millier de motards était attendu, mais la météo peu clémente a quelques peu réduit la mobilisation.

Pas touche à moto

Les motards dénoncent d'abord une mesure "inutile" : "nos motos, c'est notre vie", ajoute Pascal Michaut. "Une moto non entretenue, des pneus lisses, des freins usés, on sait que c'est notre vie qui est en jeu. Sur ce parking, vous le voyez bien, toutes nos motos sont bien entretenues." Comme lui, de nombreux motards mobilisés ce samedi conduisent régulièrement, leur deux-roues est leur moyen de locomotion principal. "Par contre, quand on voit certains qui roulent en ville avec des petites cylindrées, des scooters par exemple, moins bien entretenus, là il y a peut-être quelque chose à faire."

Sur le parking de l'île Charlemagne, des motos de "bikers" du Loiret, mais aussi d'Indre-et-Loire, du Cher et du Loir-et-Cher. © Radio France - Cécile Da Costa

Pour Cyril Heau, motard orléanais, c'est surtout une compétences du technicien qui fera le contrôle. "Sur ce parking, y a pas une bécane qui se révise et se règle de la même manière", explique-t-il. "Chaque motard est spécialiste de sa moto, mais vous prenez le premier technicien, même un pseudo-motard, il va connaître ce qu'il est en train de faire ? Je ne suis pas sûr."

L'autre argument des "Bikers", c'est le coût de ce contrôle technique. "Pour une voiture, ça coûte environ 90 euros, pour les motos je pense que ce sera à peu près pareil", poursuit Pascal Michaut. "L'entretien d'une voiture c'est tous les 30.000km, pour une moto c'est tous les 8.000km." Lui qui roule environ 15.000km doit entretenir sa moto deux fois par an, et ça lui coûte "entre 400 et 500 euros". "Si on ajoute un contrôle technique derrière, ça devient vraiment trop."

La centaine de bikers a ensuite défilé sur les voies rapides d'Orléans et en centre-ville pour s'opposer au contrôle technique © Radio France - Cécile Da Costa

Discussion en cours sur le projet

Depuis cet été le gouvernement a suspendu le projet de contrôle technique pour les deux-roues. Des négociations sont en cours entre le ministère des Transports et la Fédération Française des Motards en colère. Les motards en colère du Loiret n'ont pas souhaité participer à la manifestation de ce samedi, un événement jugé "inopportun en cette période de négociations".