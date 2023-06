Le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues sera mis en place progressivement début 2024

Le gouvernement ne pouvait plus reculer : le ministre des transports annonce ce samedi sur le média en ligne Brut qu'il mettra bien en œuvre le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues motorisés, malgré les protestations et manifestations des motards. Clément Beaune présente le calendrier et promet des mesures d'accompagnement. Quatre millions de véhicules sont concernés selon le ministère.

Selon les déclarations du ministre, la mise en place du contrôle technique obligatoire sera progressive, en fonction de l'âge des véhicules. Les plus anciens devront être contrôlés en premier, "à partir de début 2024". Il s'agira d'abord de "ceux qui datent d'avant le 1er janvier 2017". La mesure se déploiera progressivement "jusqu'au 1er janvier 2027", pour ne pas encombrer les centres de contrôle, précise le ministère dans un communiqué. La fréquence de ce contrôle se fera "tous les cinq ans pour la première fois, puis cela reviendra tous les trois ans".

"Tous les véhicules deux-roues" seront concernés, y compris les deux-roues au gabarit inférieur à 125 cm3, "car ils présentent une accidentologie élevée et peuvent aussi être la source de pollutions de l'air ou sonore importantes en ville". Le gouvernement exclut en revanche les motos à usage sportif, pas censées circuler sur la voie publique.

Le contrôle technique obligatoire des deux-roues motorisés est une obligation européenne qui date de 2014, mais que le gouvernement rechignait à appliquer, sous la pression notamment des motards qui en dénoncent le coût. Début juin, le Conseil d'Etat avait donné deux mois pour le mettre en application. Depuis 2021 et un premier décret , ce dispositif faisait l'objet d'une bataille juridique entre le gouvernement, les associations de lutte contre la pollution et les représentants des motards.

Des mesures pour faire baisser la facture

Le ministre des transports annonce des mesures pour atténuer le coût de ce contrôle technique. Il affirme ainsi que des discussions sont en cours "avec les centres techniques pour mettre la pression et baisser le plus possible le prix" du contrôle technique. Il estime que le coût "sera autour d'une cinquantaine d'euros".

Le contrôle serait "fortement simplifié" par rapport aux voitures, avec un nombre de points de contrôle divisé par quatre, portant sur la sécurité et la pollution atmosphérique et sonore.

Le ministre Clément Beaune promet également un accompagnement des usagers "avec une prime à la conversion" : "Pour ceux qui ont un véhicule deux-roues ancien, il y aura jusqu'à 6 000 euros d'aide à partir de début 2024 pour passer à un véhicule électrique ou pas très polluant". Cette prime vise "à accompagner la transition écologique et le pouvoir d'achat".

Le ministre indique par ailleurs que le gouvernement "va financer une étude sur les boitiers éthanol" pour qu'ils "soient disponibles dès 2024". Cela répond "à une demande très forte des motards", assure Clément Beaune. Il estime que ce kit "peut être un facteur de réduction du prix global".