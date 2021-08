Contrôle technique des deux-roues : "une trahison" pour les motards en Dordogne

Il faudra désormais un contrôle technique pour les deux-roues, les trois-roues, les 50m³ et les voitures sans permis et ce dès 2023. La mesure vient d'être publiée au Journal Officiel ce mercredi 11 août. Une mesure prévue par l'Union Européenne depuis 2014 mais longtemps repoussée par les autorités françaises. La Fédération des Motards en Colère en Dordogne, qui avait manifesté au mois de février et d'avril contre l'instauration de ce contrôle technique, se dit aujourd'hui trahie.

"Je vis cela comme une trahison"

Daniel Julliot est très mécontent. Le coordinateur de la Fédération en Dordogne vit l'annonce de cette mesure "comme une trahison". "Quand nous avons commencé à manifester, nous avons eu des rendez-vous avec le ministère des Transports qui souhaitait calmer le jeu. A l'heure actuelle, nous sommes toujours en discussion sur quelque chose qui est acté ! Vous avez pas l'impression que c'est du foutage de gueule ?!" dénonce Daniel Julliot. Il y a quelques mois, les motards du Périgord avaient manifesté dans les rues de Périgueux contre cette mesure qui était dans les cartons du gouvernement. Daniel Julliot pense qu'il n'y aura pas de nouvelles manifestations : "Nous allons changer de méthode. Nous notre communication c'est "Ras le Bol de ces élus qui nous emmerdent ! Ne votons, plus pour eux et même faisons campagne contre eux"".

Une mesure sans intérêt selon la FFMC 24

La mesure, qui concernerait 6000 personnes dans le département, fait bondir car elle est inutile assure le patron de la FFMC en Dordogne "Quand je prends ma moto, je regarde si mes pneus sont gonflés, ce que ne fait pas un automobiliste. Si j'entends mes plaquettes qui couinent, je les vois ! Nous avons des entretiens programmés deux fois par ans et les garagistes sont dans l'obligation de retenir le véhicule et de ne pas la rendre. La formation technique fait également partie du permis moto donc cette périodicité, l'apprentissage et la formation que nous avons fait qu'on se dit que c'est une arnaque, c'est une pompe à fric !".