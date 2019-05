Contrôle technique, un an après : des prix à la hausse en Lorraine

C'était il y a un an quasiment jour pour jour : l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique pour nos véhicules. Objectif de la réforme : améliorer la sécurité des automobilistes. A la clé : 133 points de contrôles contre 123 auparavant, 610 défaillances potentielles à vérifier contre 459, et des prix clairement à la hausse. Selon une étude de simploto.com, menée sur plus de 3.600 centres français, le tarif moyen d’une visite aurait augmenté de 12,3 % en un an.

Une augmentation liée d'abord à la durée de la prestation, selon Grégoire Mermet, le délégué régional du Centre national des professionnels de l'automobile (CNPA). "Il y a davantage de points à contrôler, on y passe plus de temps donc forcément, cela coûte plus cher en taux horaire", estime t-il.

On n'est pas dans une explosion des prix"

Autre raison avancée par le spécialiste : "des investissements matériels nécessaires dans les centres de contrôles techniques". Mais également le nouveau cursus des contrôleurs techniques. "Ils ont une formation qui est plus longue avec un niveau de recrutement qui était avant au CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) et qui maintenant est au bac pro." Grégoire Mermet relativise : "on n'est pas dans une explosion des prix". Selon lui le nombre de contre-visites obligatoires est passé de 17.3% à 21.5% en un an.

Impact positif sur la sécurité routière

Pour le responsable du CNPA, l'impact est positif en terme de sécurité routière. "Je pense qu'on a réellement contribué à sortir de la route des véhicules dangereux" analyse t-il. C'est aussi l'avis de Jean-Luc Schemmel, contrôleur dans un centre de Vandoeuvre-lès-Nancy. Quand il a commencé dans le métier, il contrôlait 52 défaillances potentielles. Aujourd'hui, le spécialiste en a plus de 600 à vérifier sur chaque véhicule." Il y a des défauts qu'on ne mettait pas alors que pour le code de la route c'est une amende donc là c'est quand même plus logique", estime t-il. Mais est-ce plus sûr pour les conducteurs? "On ne démonte rien, c'est tout du visuel ou du tactile, le reste ce sont les machines qui le font donc c'est jamais sûr à 100%", conclut-il.