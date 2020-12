Contrôles au faciès : "Emmanuel Macron a eu des mots plus que désagréables" selon SGP Police FO en Normandie

Pour l'opposition, Emmanuel Macron tente de se racheter. Le Président annonce un "Beauvau de la sécurité" et une "réforme de la police" en 2021. Objectifs : améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre et "consolider" les liens avec les Français.

Emmanuel Macron est sous le feu des critiques après ses propos sur "les contrôles aux facies". Dans un communiqué, le syndicat SGP Police FO explique "que les Policiers travaillent dans les quartiers les plus difficiles de France dont la population est issue en majorité de l'immigration, les politiques les ayant tous entassés au même endroit". Pour Frédéric Desguerre, secrétaire régional du syndicat, ce qu'on reproche aux policiers, les contrôles au facies, est le fruit d'une politique de ghettoïsation.

"Emmanuel Macron a eu des mots plus que désagréables à l'encontre des policiers. Quand vous êtes dans un quartier, je pense à Montreuil, où vous avez plus de 100 ethnies différentes, c'est sur qu'on peut nous accuser de faire du contrôle au faciès, parce que c'est une majorité de personnes. On n'a pas cette problématique en campagne, ou moins. Si on nous dit d'aller contrôler dans certains quartiers, on a de grandes chances de tomber sur des personnes issues de l'immigration, ou qui ont des grands parents issus de l'immigration", estime Frédéric Desguerre.

"On demande à recréer des liens, se mettre autour de la table. Il faut accompagner aussi les policiers, faire une formation plus adaptée à ce que l'on vit tous les jours, avec une formation initiale mais aussi continue. Tout au long de se carrière le policier doit être formé au maintien de l'ordre", ajoute Frédéric Desguerre.