Contrôles aux frontières : 35 ressortissants étrangers refoulés en une semaine à la frontière ardennaise

Les contrôles à la frontière franco-belge se sont multipliés depuis l’entrée en vigueur de nouvelles règles de déplacements. 35 ressortissants étrangers se sont vus refuser l’accès en France depuis le lundi 1er février sur les 209 km entre Ardennes françaises et Belgique.

Le long des 209 kilomètres de frontière entre Ardennes françaises et Belgique, il existe 80 points de passage carrossables. Cinq d’entre eux, sur les plus gros axes, sont davantage contrôlés.

Ainsi, ce vendredi 5 février 2021, près de 60 personnes étaient mobilisées à la Chapelle, sur la nationale 58. Des douaniers, des gendarmes, des agents de la DREAL, des policiers fédéraux et locaux belges. Pour intensifier ces contrôles, le département des Ardennes a reçu le renfort de 51 gendarmes mobiles de l’escadron de Saint-Etienne-lès-Remiremont, dans les Vosges.

Dans les deux sens de circulation, des engins de la Direction interdépartementale des Routes Nord barrent la deux fois deux voies, obligeant les usagers à s’arrêter sur l’aire de repos pour se faire contrôler.

"Gendarmerie nationale, vous avez votre attestation sur l’honneur ?"

Pour entrer en Belgique, il faut présenter une déclaration sur l’honneur et justifier d’un motif de déplacement dit essentiel. "Ce n’est pas seulement pendant le couvre-feu ?", s’étonne une automobiliste. Non. Le document est obligatoire pour tous les déplacements et à toute heure.

Contrôle des déplacements aux frontières à la Chapelle, dans les Ardennes © Radio France - Alexandre Blanc

Ce couple français habite à moins de trente kilomètres de la frontière. Ils peuvent se déplacer en Belgique comme ils l’entendent, pour faire leurs courses, rendre visite à des amis… S’ils restent moins de 24 heures, ils n’auront pas à présenter de test PCR négatif de moins de 72 heures, ni à l’aller ni au retour. Les transporteurs routiers et les travailleurs transfrontaliers en sont également exemptés.

Au-delà de 30 km, les restrictions sont plus grandes

En revanche, aller faire ses courses en Belgique est interdit si l’on réside à plus de trente kilomètres de la frontière. Thierry vit bien au-delà, au Mans. Mais il a un motif de déplacement valable. "Ma compagne vit en Belgique. Sa fille a eu un enfant. Elle a un mois, elle est née prématurée". Déplacement familial impératif, à condition de prouver ses dires.

Selon le Service public fédéral Intérieur belge, sont autorisés les voyages professionnels, diplomatiques, humanitaires, pour raisons familiales impératives (regroupement familial, coparentalité, enterrements, mariages), les voyages liés aux études, pour apporter des soins aux animaux, les déplacements des frontaliers vivant à moins de 30 kilomètres, les voyages de transit, les déménagements, les réparations urgentes sur un véhicule ou les obligations juridiques à honorer. Bien sûr il faut remplir sa déclaration sur l’honneur et pouvoir justifier du motif de son déplacement.

Le cas des couples

Les couples qui ne vivent pas sous le même toit, même s’ils ne sont ni mariés ni Pacsés, sont autorisés à franchir la frontière pour se retrouver à condition de fournir "une preuve crédible d'une relation stable et durable".

Le service public fédéral Intérieur belge précise qu’il faut pouvoir justifier de 6 mois de cohabitation, ou d’une relation d’au moins un an au cours de laquelle le couple s’est vu physiquement au moins 2 fois pendant au moins 20 jours. S’ils sont parents d’un enfant en commun, cela fonctionne aussi.

Pas toujours facile de s’y retrouver dans ces nombreuses conditions. Même un préfet peut s’y perdre comme en témoigne notre reportage.

REPORTAGE - Contrôle des motifs de déplacement à la frontière : pas toujours facile de s'y retrouver Copier

35 voyageurs interdits d’entrer sur le territoire français

Entre le lundi 1er février 2021 et le vendredi 5 février 2021, 35 ressortissants étrangers se sont vus refusés l’accès au territoire français dans le département des Ardennes.

Panneau signalant la frontière belge © Radio France - Alexandre Blanc

"Ce sont essentiellement des personnes qui viennent du Luxembourg, d’Allemagne ou des Pays-Bas sans justificatif ou des frontaliers qui ne peuvent pas prouver qu’ils habitent à moins de trente kilomètres de la frontière. On les incite à faire demi-tour et, généralement, ils reviennent avec un justificatif plutôt que de subir une amende de 135 euros", détaille le colonel Laurent Le Coq, commandant du groupement de gendarmerie des Ardennes.