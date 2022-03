Contrôles des EHPAD : "ça ne règle rien sur le fond" estiment ces salariés vosgiens

7.500 EHPAD vont donc être contrôlés dans les deux prochaines années, ont annoncé le 8 mars les Ministres de la Santé et de l'Autonomie, Oliver Véran et Brigitte Bourguignon, un peu plus d'un mois après le scandale Orpéa. Ces inspections visent à contraindre les établissements à être davantage transparents, et limiter les cas de maltraitance. Mais ces annonces, elles sont à côté de la plaque pour ces salariées vosgiennes qui ont manifesté à Remiremont le 8 mars à l'appel de la CGT à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

"Ils tirent sur tout"

"Cela ne règle rien sur le fond", estime Frédérique Jeanmaire, aide-soignante à l'EHPAD public de Raon-l'Etape. Sa consœur Corinne Panot, qui travaille à la maison de retraite du Val du Manon à Mirecourt acquiesce. "L'argent qu'ils vont mettre dans ces dispositifs pour voir tout ce qui se passe dans les maisons de retraite, ils feraient mieux de le mettre pour renforcer le personnel. Parce qu'aujourd'hui on parle de maltraitance des résidents, mais on oublie de parler de la maltraitance des agents."

Trois agents pour gérer 28 résidents

Sous-effectifs, pression des cadres, économies de bout de chandelles.... "Maltraitant, oui, quand on fait une toilette en dix minutes on l'est forcément, se désole Frédérique Jeanmaire. Au niveau de l'alimentation, on a vu une baisse. Ils tirent sur tout." Le gouvernement a également annoncé la création d'une plateforme, pour permettre aux familles et aux personnels de signaler les maltraitances constatées. "On manque de moyens pour pouvoir faire les choses dignement. Il nous manque des bras pour pouvoir travailler correctement et pouvoir être satisfait de notre travail. Rentrer à rentrer en se disant on a fait du bon boulot", conclu Corinne Panot.