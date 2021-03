Règles sanitaires : contrôles et sanctions des forces de l’ordre sur le Pâquier à Annecy

Obligation du port du masque et interdiction de se réunir à plus de six : après la pédagogie, les forces de l’ordre sont passées en mode sanction vendredi. Plusieurs amendes à 135 euros pour non-port du masque ont été dressées, les groupes de lycéens ont une nouvelle fois reçu un rappel à l’ordre.

Après la pédagogie, les sanctions pour non port du masque ou regroupement à plus de 6 personnes

Plus d’une dizaine de policiers étaient mobilisés en fin de matinée ce vendredi à Annecy sur le Pâquier, pour une opération de contrôle et de sanction à grande échelle. Le Pâquier, c’est cet espace de nature, entre ville et lac, lieux de retrouvaille et de détente pour de très nombreux annéciens.

Les policiers ont verbalisé plusieurs personnes sans masque, même si certaines étaient seules, assise sur un banc « Nous avons fait énormément de pédagogie, nous avons dit et répété les consignes, maintenant nous verbalisons » explique un policier.

Sur le Pâquier, sur la pelouse, près de l’air de jeux pour enfants, près des pédalos : des panneaux de plus d’un mètre de haut rappellent que le port du masque est obligatoire.

Tous masqués, tous responsables - mairie d'Annecy © Radio France - Anabelle Gallotti

Vers midi, ce sont les groupes de lycéens qui envahissent la pelouse, pour pique-niquer. Cette fois, les policiers se sont montrés plus indulgents et ont demandé aux jeunes de s’éloigner les uns des autres et surtout de former plusieurs petits groupes. « C’est interdit de se rassembler à plus de six. Comme le non port du masque, c’est une amende de 135 euros ». Les jeunes protestent parfois mais finissent par s’espacer les uns des autres.

Pas facile pour les jeunes d'accepter les consignes " c'est absurde" dit Clara Copier

Les forces de l’ordre effectuent des missions de contrôles quasiment tous les jour sur le Pâquier.