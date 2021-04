Contrôles renforcés dans l'Indre ce week-end pour lutter contre la diffusion du virus

138 contrôles ont été effectués ce samedi et ce dimanche par les gendarmes de l'Indre concernant le respect des gestes barrières et du couvre-feu et le résultat est assez positif puisque seulement 17 PV ont été dressés pour non respect du confinement et un seul pour non port du masque.

Gestes barrières, couvre-feu et depuis samedi soir reconfinement national... Pour être sûr que tout est bien respecté, les forces de l'ordre veille au grain. Ce week-end, les contrôles étaient renforcés dans le Berry car même si le gouvernement parle de tolérance pour les déplacements inter-régionaux jusqu'à lundi soir, il ne parle de pas de relâchement.

138 contrôles opérés ce week-end dont 17 infractions pour non respect du confinement

Dans le département, pour assurer ces contrôles liés spécifiquement à la lutte contre la diffusion du Covid, en moyenne 70 gendarmes sont mobilisés dans la journée et 35 la nuit. Alors quel est le bilan ? Les mesures ont-elles bien été respectées ? On a posé la question au Colonel Prunier, commandant de groupement de gendarmerie départementale de l'Indre et voici sa réponse : "Nous avons opéré un certain nombre de contrôles partout sur le département aussi bien sur les airs d'autoroutes que dans les commerces encore autorisés à ouvrir, sur la voie publique et la nuit pour voir si tout se déroulait convenablement. A ce jour, cela représente 138 contrôles opérés. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien."

"Ceux qui sont verbalisés sont des gens qui étaient dehors bien après 19h et qui espéraient bien passer à travers les contrôles" (Colonel Prunier, commandant de groupement de gendarmerie départementale de l'Indre)

Et le colonel d'ajouter : "Pour la très grande majorité des infractions qui ont été dressées, elles l'ont été dans le cadre du non respect du confinement. Ça représente _17 infractions relevées. Concernant le port du masque ou le fait de ne pas être plus de six sur la voir publique etc. il n'y a eu qu'un seul PV de dressé pour non port du masque_."

Si on additionne à ces contrôles ceux également effectués par la police le chiffre grimpe encore à en croire ce tweet de la préfecture de l'Indre.

Tolérance zéro à partir de mardi

Le Colonel Prunier l'affirme, les forces de l'ordre vont serrer la vis à partir de mardi voire lundi soir 19h : "Il y a la règle des 10 km autour de chez soi et on va être extrêmement vigilant par rapport à cet éloignement du domicile pour garantir qu'il n'y ait pas des personnes qui aillent dans d'autres régions. A partir de lundi soir, il sera temps que les gens soient chez eux à 19h pour respecter le couvre-feu. C'est pénible pour tout le monde mais c'est ce qu'il faut faire pour limiter la diffusion du Covid."