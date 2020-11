Contrôles routiers dans le Bas-Rhin : "Jusqu'ici, les gens respectent les règles du reconfinement"

"Bonjour monsieur, présentation de l'attestation de circulation s'il vous plait." Ce jeudi 12 novembre, plusieurs gendarmes et policiers effectuent des contrôles routiers près d'Erstein dans le Bas-Rhin. Et même si ce reconfinement créé plus de frustrations, ils ne constatent pas de transgression massive des règles en application.

Des chiffres éloquents

"Depuis le début du reconfinement, un peu plus de 8.000 personnes ont été contrôlées dans le Bas-Rhin et environ 300 d'entre elles ont été verbalisées. En très grande majorité parce qu'elle n'avaient pas d'attestation ou bien que leur motif de déplacement n'était pas valable", explique le Général Marc Clerc, commandant du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, "c'est globalement bien respecté."

De fait, sur la centaine de voitures contrôlées ce jeudi, une seule personne a été verbalisée pour défaut d'attestation dérogatoire.

Plus de moyens de contourner les règles

"On constate quand même un peu plus d'abus que lors du premier confinement", lâche le brigadier chef Weber, de la police municipale d'Erstein. Et plus de moyens de contourner les règles car plus de motifs de sortie.