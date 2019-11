Contrôles routiers dans le Calvados : bilan plutôt positif à la fin des vacances de la Toussaint

Calvados, France

La Toussaint est une des périodes de l'année les plus dangereuses sur les routes. Les vacances génèrent d'importants flux de circulation. Les conditions météorologiques et le passage à l'heure d'hiver augmentent les risques d'accidents. C'est pourquoi les forces de l'ordre du Calvados ont intensifié les contrôles routiers pendant les vacances et davantage ce week-end.

"115 militaires ont été mobilisés, répartis sur 35 postes dans le Calvados", explique Arnaud Durussel, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du Calvados. Les forces de l'ordre contrôlent principalement la vitesse et l'alcoolémie. Des infractions ont été relevées, mais aucun accident grave n'est à signaler.

On peut se féliciter. L'objectif premier de ces actions est d'éviter les accidents graves. Il n'y en a pas à déplorer pour le moment."

Le but de ces contrôles renforcés est de sensibiliser les conducteurs et de les dissuader d'avoir des conduites à risque. Car 99 % des accidents sont dus à des fautes de comportements. "Il y a la logique répressive, mais aussi de pédagogie. Montrer que nos gendarmes sont sur les routes, c'est faire prendre conscience qu'il faut respecter le code de la route", souligne Amandine Durand, sous-préfète de l'arrondissement de Bayeux.

La Toussaint, période pourtant dangereuse sur les routes, n'aura pas connu d'accidents graves cette année dans le Calvados. Un bilan positif pour la préfecture et les forces de l'ordre. "C'est dû à un ensemble, estime Arnaud Durussel. Les mauvaises conditions climatiques ont sûrement fait que les gens ont moins pris la route. Après, il y a un changement des comportements, et notre action qui a un impact, on l'espère" conclue-t-il.

Tous les conseils pour éviter les accidents en cette période automnale sont à retrouver sur le site de la Sécurité Routière.