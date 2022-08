Contrôles routiers : près de 3.000 permis de conduire retirés en 2022 en Loire-Atlantique et en Vendée

Les données de sécurité routière sont mauvaises en Loire-Atlantique et en Vendée. Le niveau d'accidents, de blessés et de tués sont nettement plus important qu'en 2021, selon la préfecture de région. Un chiffre significatif : près de 3.000 permis de conduire ont été retirés, en 2022.

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2022, 1.283 permis de conduire ont été retirés en Vendée, dont 313 pour excès de vitesse et 529 pour alcoolémie. En Loire-Atlantique ce sont 1.683 permis que l'on a retiré à des automobilistes dont 779 pour alcoolémie et 606 pour excès de vitesse. Il y a un relâchement des comportements, s'inquiète Didier Martin, le préfet de Loire-Atlantique, également préfet de région : "le constat c'est qu'on est revenu à des niveaux de délinquance routière équivalents à ceux d'avant la crise covid".

Un nombre inquiétant de morts sur la route

"Actuellement on est à 33 tués et on est aux deux tiers de l'année. En 2021 on était à 33 tués… mais sur tout l'année", déplore Gérard Gavory, le préfet de Vendée. Il y a une dégradation très forte, notamment cet été, qui peut s'expliquer par une "très belle saison touristique, et donc plus de monde sur les routes", d'après Didier Martin.

Neuf personnes ont ainsi été tuées sur la route en Vendée cet été, et 14 entre juillet et août, en Loire-Atlantique. Depuis le début de l'année, au moins 70 personnes ont perdu la vie sur les routes de nos deux départements.