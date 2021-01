Contrôles routiers renforcés dans nos départements à l'approche des fêtes de fin d'année

Relâchement sur les routes de nos départements : depuis le début des vacances de Noel les infractions se multiplient. En Charente notamment les derniers contrôles routiers ont fait état de nombreux excès de vitesse. Le week-end dernier, un homme a même été contrôlé à 183km/heure au lieu des 110 autorisés sur la RN10. Le même week-end, six conducteurs roulaient avec un taux d’alcoolémie supérieur au taux autorisé. Une centaine d'autres infractions au code de la route ont été relevées.

Deux facteurs à ce relâchement de bonne conduite sont cumulés d'après le capitaine Alexandre Develay, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de Charente : "Il y a d'abord la levée des restrictions de déplacement depuis le 15 décembre, après le sentiment de frustration d'avoir été plusieurs semaines confiné il y a un sentiment de liberté retrouvée sur la route. Par ailleurs nous entrons dans la période des fêtes de fin d'année. C'est une période propice aux accidents en raison de l'augmentation du trafic routier parce qu'on se regroupe, on se retrouve. C'est aussi une période propice à la consommation d'alcool"

Les différents commissariats et gendarmeries de Charente et Charente-Maritime vont donc multiplier les contrôles routiers dans les prochains jours et notamment le soir de Noël et du Nouvel An. Des contrôles qui vont notamment porter sur la sécurité du véhicule : éclairage, présence d'un gilet jaune et du triangle de signalisation. Olivier Saudreau est le commissaire de police de Rochefort : "On arrive sur une période d'hiver, la nuit tombe encore plus tôt donc il faut s'assurer qu'en cas d'accident les gens ne se mettront pas plus en danger"

Les gendarmes et policiers de nos département contrôlent également les attestations de couvre-feu. Pour rappel la nuit du 24 au 25 décembre, la mesure de couvre-feu n'est pas en vigueur.