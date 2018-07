Gironde, France

Il y en a qui ne prennent pas de vacances. Ce sont les agents de la direction départementale de la protection des populations. Ils contrôlent les centres de vacances et les restaurants durant tout l'été pour nous assurer des vacances en toute sécurité. Au total ils effectuent près de 800 interventions par an sur tous le département de la Gironde.

Ce vendredi une de ces inspections était organisée au centre de vacances Castel Landou de Lanton. Sont vérifiés :

Les infrastructures

Les piscines

Les chambres

Les jeux pour enfants

Les cuisines

Tout est passé au peigne fin pour s'assurer que le centre de vacances ne présente aucun risque pour les quelques 400 jeunes.

L'inspectrice vérifie tout dans les chambres froides © Radio France - Fabien FOUREL

Dans les cuisines, blouse blanche et charlotte sur la tête, Myriam, inspectrice avance avec un thermomètre et vérifie tout : les dates de péremption, la propreté du matériel, le trajet des denrées et les températures évidemment. Et là problème, le cuisinier range des crevettes dans une chambre froide de fruits et légumes, pas assez froid donc pour les crevettes. Myriam fait un rappel aux consignes.

"On fait le plus souvent des rappels mais quand il y a trop d'erreurs de ce type on ne se contente pas d'un rappel on dresse des procès-verbaux" Myriam inspectrice

"Des serviettes hygiéniques usagées dans un frigo" Copier

Au final, pas de problème majeur dans cette cuisine, juste quelques oublis et des conseils délivrés par l'inspectrice pour encore plus de sécurité. Mais les agents sont parfois confrontés à des trouvailles bien baroques.

"On a même retrouvé des serviettes hygiéniques usagées dans les frigos d'un restaurant donc vous voyez on a vu parfois des choses bien choquantes" Catherine, inspectrice de la DDPP.

Des contrôles poussés © Radio France - Fabien FOUREL

Et quand c'est trop choquant pas d'hésitation pour les agents qui ferment purement et simplement le restaurant.

Les découvertes les plus surprenantes des inspectrices en Gironde Copier

Bilan depuis le début de l'été 2018 en Gironde

Depuis le début de l'année en Gironde un restaurant a été fermé, 26 procès verbaux ont été dressés et 188 avertissements donnés. Et l'an dernier trois établissements avaient dû fermer leurs portes à la suite d'un contrôle.

Tout est conservé au frais © Radio France - Fabien FOUREL