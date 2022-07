Contrôles tous azimuts sur l'A71, près de Saint-Amand-Montrond

L'idée était de frapper fort contre les trafics en tout genres puisque cette autoroute remonte du sud, mais aussi de lutter contre les infractions routières : " C'est un axe stratégique " argumente le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier. " On a des véhicules qui reviennent d'Espagne, de la côte méditerranéenne également. Chaque service à ses cibles et c'est cette complémentarité gendarmerie - douanes -Dreal que l'on veut faire jouer sur ce genre de contrôles coordonnés sur réquisition du procureur de la République."

Cette Audi a été contrôlée à 176 km/h. Le conducteur a vu son permis suspendu. © Radio France - Michel Benoit

Six motards mobilisés pour intercepter et escorter les véhicules jusqu'à l'aire de repos. Pas de chance pour ce conducteur qui remontait de Lyon : " Ils m'ont arrêté à 186 km/h. Je voulais faire une surprise à ma fille qui vit avec sa mère sur St-Nazaire et être présent à son spectacle ce soir. J'étais un peu pressé. Et là, je suis en train de tout perdre." La vitesse réelle est ramenée à 176km/h. Permis suspendu immédiatement. Si un proche ne revient pas chercher la voiture, elle sera mise en fourrière. Les gendarmes retrouvent également quelques grammes de cannabis à l'intérieur du véhicule. " On contrôle l'alcoolémie et les stupéfiants au volant mais aussi sur soi ou dans les véhicules. La drogue est de plus en plus courante. Au volant, c'est à toute heure, pas uniquement le soir ou la nuit " précise un gendarme.

Ce poids-lourd en provenance d'Europe de l'Est va être scanné par les douanes. © Radio France - Michel Benoit

Mais ce qui attire l'attention, c'est un camion blanc des douanes, un peu particulier. Il possède un bras au bout duquel est accroché une gros cube : c'est un scanner mobile. Il n'y a que deux camions de ce type en France. Il permet de scruter les poids lourds et leur chargement comme ce semi-remorque chargé de jantes de voiture : " Il arrive des pays d'Europe de l'Est, une zone où il y a beaucoup de trafic de cigarettes " précise Régis, le douanier installé devant l'écran de contrôle. " Je vois dans les jantes et derrière les jantes. Avec ce scanner, on peut repérer des colis ou des caisses suspectes à l'intérieur d'une cargaison. Globalement, cela semble réglo pour ce camion. Maintenant, je vais scanner la cabine. " Le camion pourra repartir, il est en règle.

Régis, agent des douanes, décrypte les images du scanner mobile. © Radio France - Michel Benoit

En février dernier, neuf kilos d'herbe de cannabis avaient été découverts par les douaniers dans une voiture sur cette aire du Centre de la France.