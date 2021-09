Controverse autour des pistes cyclables à Laval, un bilan d'étape sera fait à la Toussaint

Les bandes oranges sont apparues cet été avenues de Chanzy et de Paris. Des couloirs qui sont désormais réservés aux bus et aux deux-roues. Ça bouchonne et ça ronchonne, ce que comprend Florian Bercault, le maire de Laval et président de Laval Agglo, invité de France Bleu Mayenne ce lundi : "Je le comprends, quand on essaye de lutter contre le réchauffement climatique, toutes les solutions ne sont pas faciles. Cela a été voté à l'unanimité par les 34 maires de l'agglomération. Nous sommes des gens raisonnables et ce qu'on veut c'est expérimenter, apporter des solutions de manière pragmatique et non dogmatique. On fera un bilan de l'expérimentation de ces voies réservées au vélo et au bus à la Toussaint."

750 vélos électriques achetés depuis le début de l'année

Laval agglomération a mis en place plusieurs dispositifs pour inciter les habitants à moins prendre leurs voitures. Pour Florian Bercault, "le changement cela prend du temps. Evidemment, il faut pouvoir objectivité la situation, c'est ce qu'on fait, depuis le début, notre politique c'est d'offrir des alternatives à la voiture même si on n'est pas contre la voiture car je vous rappelle qu'on a mis en place une application pour développer l'autopartage entre le domicile et le travail. Et puis c'est plus d'1% de la population qui utilise le vélo."