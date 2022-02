"Convoi de la liberté" : 192 véhicules au départ de Nancy

Plus de 300 véhicules se sont rassemblés sur le parking d’un hypermarché de Laxou en banlieue de Nancy, ce vendredi, pour un pique-nique de soutien au « convoi de la liberté ». Un rassemblement qui a compté plus de 600 personnes. Au final, 192 véhicules ont pris la route en direction de Paris.

Ambiance pique-nique et glacières, ce vendredi midi, pour un point d’étape du « convoi de la liberté » qui a fait une pause de midi sur le parking d’un hypermarché en banlieue de Nancy, sur la commune de Laxou à la Sapinière avec 192 véhicules qui ont pris la route vers la capitale selon la police.

Des drapeaux tricolores et lorrains, des gilets jaunes et au total plus de 650 personnes au plus fort du rassemblement selon le comptage des forces de l'ordre et quelques 300 véhicules venus des quatre départements lorrains mais aussi d’Alsace. Une grande majorité de voitures mais aussi une 20aines de camping-cars.

192 véhicules ont pris la route vers Paris par la RN4. © Radio France - Thiery Colin

Parmi les manifestants, une majorité d’habitués des cortèges du samedi contre le passe sanitaire mais aussi des gilets jaunes qui ont de nouveau enfilé leur chasuble.

Vers 15H, le convoi a pris la direction de Reims en passant par la RN4 en direction de Paris. La police a comptabilisé 192 Véhicules. Certains manifestants venus en voiture ou à moto avaient prévu de simplement accompagner le convoi dans les premiers kilomètres.