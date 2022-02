Convoi de la liberté : 550 véhicules venus du Sud traversent la Côte-d'Or

Le passage du convoi de la liberté en Côte-d'Or ne pouvait vraiment pas passer inaperçu ce vendredi. Dans un communiqué vers midi, la préfecture redoutait des "perturbations possibles de la circulation à l'approche de la zone du centre commercial des Portes du Sud à Chenove".

En début d'après-midi, d'autres véhicules appartenant à ce "convoi de la liberté" convergeaient toujours en direction du département et notamment vers le parking de ce centre commercial. C'est à cet endroit que les conducteurs se sont donnés rendez-vous pour ensuite prendre la direction de la région parisienne.

Vers 12H15, la préfecture estimait le nombre de participants à "550 véhicules, dont 400 en provenance d'Arnas, 30 de Saône-et-Loire et 110 de Billey -commune de Côte-d'Or- venant des départements du Doubs et du Jura". Les principaux groupes de véhicules arrivent du sud via la RD74 mais aussi de l'est du département par la RD905.

A la mi-journée "aucune perturbation de la circulation" n'était constatée mais "la présence potentielle de files de véhicules en direction du point de rassemblement de Chenôve pourrait entrainer des ralentissements ponctuels sur le réseau routier du secteur" mettait en garde la préfecture. La préfecture qui invitait autant que possible "à éviter le secteur jusqu'à nouvel ordre".

Le centre opérationnel départemental (COD), outil de gestion de crise mis en place par le préfet en cas d'événement majeur dans son département, a été activé à 11H ce vendredi. Le maire de Chenôve, les représentants des collectivités, la police et la gendarmerie nationales ou encore les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ont été invités à le rejoindre afin d'assurer la sécurité autour de ce convoi.

Pierre-Antoine Lefort, reporter de France Bleu Bourgogne, présent à Chenôve confirmait vers 14H25 la présence de "plusieurs centaines de véhicules" même s'il était impossible pour "les gendarmes de livrer une estimation du nombre de participants".

Plus d'informations à venir...