"Nous le soutiendrons jusqu'au bout" : 300 personnes à Bayonne, solidaires du "Convoi de la liberté"

300 personnes se sont rassemblées pendant plusieurs heures à Bayonne, devant l'hôtel de ville, pour soutenir à distance le "Convoi de la liberté" qui manifestait à Paris samedi 12 février. Des manifestants bayonnais qui ont ensuite pris leur voiture pour défiler dans le long des allées Paulmy à Bayonne, contrairement aux manifestations contre les mesures sanitaires qu'a pu connaitre la ville basque ces derniers mois.

"Deux ans de crise sanitaire, c'est un ras le bol." – Nicole, manifestante

Ceux qui sont partis mercredi depuis Saint-Jean-de-Luz ou Bayonne ont manifesté à Paris. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement se sont quand même mobilisés pour une manifestation à Bayonne.

Pour Nicole, le pass vaccinal est "liberticide".[...] Parce que ne pas pouvoir prendre un café en terrasse quand il n'y a personne parce qu'on n'est pas vacciné, ne pas pouvoir aller au musée, au cinéma, pas de bibliothèque tout ça... Et puis on nous dit que ce n'est pas liberticide. On nous prend pour des idiots. [...] C'est inadmissible. Inadmissible de traiter les gens comme ça."

Comme d'habitude les manifestants contre les restrictions sanitaires se sont réunis devant l'hôtel de ville. © Radio France - Anthony Michel

"Nous, les citoyens, parce que ce ne sont pas des gilets jaunes, ni des ni des antivax, ni je ne sais pas quoi, ce sont des citoyens de tout âge, précise Corinne, qui est allée à Angoulême avec le "Convoi de la liberté" avant de rentrer à Bayonne pour des raisons personnelles. Nous, les citoyens, nous avons décidé de montrer au gouvernement que stop, ça suffit !". Corinne et les manifestants s'opposent à l'ensemble des mesures sanitaires jugées superflues. "Nous sommes là, dans les rues de Bayonne, pour soutenir ce convoi et nous nous le soutiendrons jusqu'au bout".

Après avoir défilé dans les rues du centre-ville, une partie des manifestants ont pris leur voiture pour créer un "convoi de la liberté" local, sans créer de ralentissements.