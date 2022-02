"Convoi de la liberté" : la préfecture du Bas-Rhin interdit la manifestation à Strasbourg

Alors qu'une partie des "convois de la liberté" est en route vers Strasbourg ce lundi 14 février pour dénoncer notamment les restrictions sanitaires, la préfète du Bas-Rhin vient d'interdire la manifestation durant toute la durée de la session du Parlement européen. Les "convoyeurs" devaient se rendre à Bruxelles après Paris, mais une partie d'entre eux ont décidé de prendre la direction de la capitale alsacienne.

Manifestation interdite à Bruxelles

Il y a plusieurs raisons à ce changement de programme. D'abord, les autorités belges ont interdit les manifestations dans leur capitale et les manifestants redoutent de se faire refouler à la frontière. Sur la messagerie Telegram, l'un des groupes souligne par ailleurs que finalement, la mobilisation n'est pas aussi importante qu'attendue au niveau européen. Et puis les Eurodéputés sont réunis à Strasbourg cette semaine. Les manifestants qui se rendent dans la capitale européenne espèrent donc y obtenir des rendez-vous avec les élus. Selon nos confrères de France Bleu Nord, 1.300 véhicules environs faisaient étape dans la soirée du 13 février à Lille, une partie d'entre eux sont donc partis ce lundi 14 février au matin vers 10h en direction de Strasbourg.

Manifestation désormais interdite aussi à Strasbourg

Pas sûr qu'ils atteindront leur destination finale. Car la préfète du Bas-Rhin a été très ferme dans son arrêté. Elle interdit formellement cette "manifestation non déclarée" par crainte de troubles à l'ordre public, en pleine session parlementaire européenne.

La préfecture va plus loin en demandant aux forces de l'ordre une particulière fermeté contre d'éventuels contrevenants. Elle indique qu'un dispositif spécial a été mis en place pour éviter les blocages des routes dans l'Eurométropole. Et elle rappelle les sanctions encourues en cas de blocage d'un axe routier : deux ans d'emprisonnement, 4.500 euros d'amende, réduction de moitié du nombre maximal de points sur le permis, immobilisation du véhicule, etc...