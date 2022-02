Convoi de la liberté : des Alsaciens sur le départ

En Alsace les "convois de la liberté" doivent partir ce vendredi matin pour Paris. Avec, deux gros points de départ à Mulhouse et à Strasbourg, et des participants qui ont hâte d'y être.

Les "convois de la liberté", inspirés d'un mouvement lancé au Canada pour protester contre les restrictions sanitaires, doivent arriver ce vendredi soir en région parisienne, même si la manifestation a été interdite officiellement sur la capitale. En Alsace, les départs se font ce vendredi matin : vers 8 heures au départ de Mulhouse et vers 9 heures au départ de Strasbourg.

Plusieurs voitures et même peut-être un camion

Dans ce convoi, il y aura Christophe Kleitz, un entrepreneur du Haut-Rhin, "On va partir de chez moi à plusieurs voitures et on prendra du monde au passage" explique ce grand habitué des mobilisations : gilet jaune de la première heure et militant anti GCO. Cet anti-pass est aussi propriétaire d'un camion de pompiers de collection qu'il n'exclut pas d'utiliser.

Je ne pouvais pas rester indifférent à cette cause

"Je me rends compte, étant très impliqué dans toutes les causes sociales, que de plus en plus de gens ont du mal. Ils se lèvent tous les matins et ils n'y arrivent plus" explique Christophe Kleitz. "On rajoute à cela toutes les mesures liberticides qui ont été prises sous prétexte de covid, le pass vaccinal et le pass sanitaire, donc je ne pouvais pas rester indifférent à cette cause".

Première grosse mobilisation pour Léa, 20 ans

Pour Léa, ce sera la première manifestation d'ampleur, hors Alsace. Cette jeune femme, Haut-Rhinoise de 20 ans, non vaccinée, a participé à quelques manifestations anti-pass, mais ça faisait longtemps qu'elle voulait participer à quelque chose de plus grand. Elle a donc tout de suite été enthousiaste à l'idée du convoi : "C'est l'occasion de faire partie de cette grande solidarité et de toutes ces personnes qui se réunissent pour pouvoir récupérer notre vie d'avant. Je vais pouvoir trouver sur la route des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi".

Ils ne veulent pas d'une récupération politique

Tous les deux espèrent que le convoi sera pacifiste et apolitique: "Dès qu'on sort dans la rue c'est un acte politique bien sûr" concède Christophe Kleitz, "mais ce qui nous dérangerait c'est qu'on mette un nom ou une personne derrière cet acte. 95% des gens vont y aller de bon cœur, pour se retrouver. Si le mouvement reste bon enfant, on est prêt à rester sur place quelques jours".