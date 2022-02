"Convoi de la liberté": "Des policiers partout, on cherche une place sur les Champs-Élysées" raconte un palois

"On vient d'arriver à Paris et on cherche une place où se garer sur les Champs-Élysées", raconte Lucien au téléphone. Derrière lui, beaucoup de bruit. Il a pris la route ce samedi matin avec cinq autres manifestants anti-pass vaccinal et anti-gouvernement pour "soutenir les membres des convois de la liberté". Malgré l'interdiction du préfet de police de Paris de laisser ces milliers de personnes accéder à la capitale. "On est convaincus de notre droit", explique Lucien. Il manifeste contre "tout : le social, tout... et puis vous savez, cette crise sanitaire est un prétexte. Ils en ont profité pour passer toutes ces lois liberticides".

Manifestants, touristes, Parisiens et forces de l'ordre

Autour de lui, il voit des dizaines de voitures de police, des gendarmes, des CRS. "C'est barjo ! Ils n'ont pas l'air d'être là pour rigoler. Cela risque d'être tendu..." Puis, quelques secondes plus tard : "Ah, ça y est ils chargent, on voit des manifestants courir derrière nous et passer devant notre voiture. Ils ont dû gazer... je ne vois pas bien", raconte-t-il depuis sa voiture. Il décrit des manifestants "pacifiques" mélangés à des touristes et à des parisiens, parfois en famille. Lucien et ses compagnons de route ont réservé un hôtel à Paris et comptent rejoindre leurs "collègues" du cortège pour "manger un bout avec eux".

Ce samedi, à 17h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 44 interpellations, selon la préfecture de police. Un peu plus tôt, elles ont intercepté un convoi de 300 véhicules sur l'autoroute A4, avant l'échangeur de Bercy.

On est fières de ce que l'on a fait et, en plus, on a vécu une aventure humaine incroyable !"

Marie, manifestante anti-pass vaccinal

Marie, elle, s'apprête à rentrer à Pau ce dimanche après trois jours d'aventure. Elle est partie de la capitale béarnaise avec deux autres personnes ce jeudi, pour rejoindre le "convoi" à Cahors. Elle est ensuite passée par Brive, Issoudun, Orléans, a dormi en banlieue parisienne et a rejoint les Champs-Élysées en début d'après-midi ce samedi. Sur la place de l'Étoile, où s'étaient donné rendez-vous les manifestants, elle a été verbalisée par les forces de l'ordre. 135 euros d'amende, qu'elle ne comprend pas. "On a le droit de circuler en voiture sur ce rond-point, que je sache", ironise-t-elle. Elle décrit des policiers qui "arrachaient les drapeaux que les manifestants sortaient par les vitres des voitures", ce qu'elle n'a pas compris non plus. Finalement elle a été forcée de quitter la place.

Les trois manifestantes rentrent à Pau ce dimanche avec le sentiment du devoir accompli. "Nous aurions aimé faire plus mais je sais que cela va continuer et que d'autres restent sur place. Nous sommes fières de ce que nous avons fait et, en plus, nous avons vécu une aventure humaine incroyable ! À Orléans il devait y avoir un millier de véhicules. C'était impressionnant. Partout où nous passions, nous étions très bien accueillis par la population. Certains nous ont donné de la nourriture, d'autres proposaient de l'argent pour participer aux frais d'essence. On avait le sentiment d'être seuls, que les gens dormaient, mais nous avons vu que nous ne l'étions pas", estime-t-elle.