VIDÉO : des automobilistes creusois rejoignent le "convoi de la liberté"

"On est horrifiés par ce qui se passe, le fait qu'on nous oblige à se faire vacciner." Bernard et son épouse Karina attendent devant le rond-point Pompidou, en périphérie de Guéret (Creuse) le top départ. sont venus de la Cellette, dans le nord de la Creuse ce vendredi 11 février pour rejoindre, avec une vingtaine d'autres automobilistes, le "convoi de la liberté" venu de Limoges. "On attend du gouvernement qu'il change, qu'il voie que les Français, et les autres, ont compris ce qui se passe". "C'est un totalitarisme", conclut Catherine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces deux copains vont faire du covoiturage avec d'autres, au moins jusqu'à Bourges. Ils revendiquent leur "solidarité avec le Canada", dont s'inspire ce mouvement. Eux refusent le pass vaccinal, et la vaccination en général.

C'est aussi contre la vaccination qu'Hélène, gilet jaune sur le dos, s'est mobilisée. "On est en dictature, qui vise à abolir le droit d'aller et venir et d'avoir une vie sociale normale !" s'exclame la Creusoise. "Je peux être non-vaccinée, et je ne peux plus faire ce que je veux, mais même pour les vaccinés la vie est un enfer ! Ils doivent avoir un "abonnement vaccinal" pour sortir." Avant de prendre la route, Hélène et les autres manifestants ont été contrôles par les forces de l'ordre, qui ont ensuite bloqué la circulation sur le rond-point Pompidou pour leur permettre de partir en convoi. Escorté par les gendarmes, le cortège creusois a ensuite rejoint le convoi principal en milieu de matinée à La Croisière.