Convoi de la liberté : plusieurs centaines de manifestants dans l'agglomération caennaise

"Je soutiens le Convoi de la Liberté" : sur les pancartes et les voitures, ce message est inscrit, répété par quelques manifestants. Près de 200 personnes se sont rassemblées vendredi 11 février dans la zone d'activités d'Ifs (Calvados), rue Joseph Monier, en soutien aux participants au convoi de la liberté en Normandie, parti notamment de la gare maritime de Cherbourg vers 10 heures, pour protester contre les restrictions sanitaires et pour réclamer notamment plus de pouvoir d'achat.

"On n'en peut plus, on se sent méprisés, ignorés", tonne Maryvonne, qui habite à Thury-Harcourt, au sud-ouest de Caen, "si on est là aujourd'hui, c'est pour protester contre le pass vaccinal, contre l'obligation à se faire vacciner, moi je ne le suis pas et aujourd'hui, je ne peux plus rien faire, je suis isolée. Alors on veut se faire entendre."

Parmi les personnes rassemblées, quelques anciens "gilets jaunes" étaient présents. © Radio France - Marie Martirossian

Contre la politique sanitaire et le coût de la vie

Ici, tous ne comptent pas se joindre au convoi en route pour Paris, beaucoup sont venus pour montrer leur soutien. C'est le cas de Michel, venu en famille depuis Douvres-la-Délivrande : "On nous impose tout et n'importe quoi, sans pédagogie, sans explications... Personnellement, j'aurais aimé qu'à l'arrivée du vaccin, on nous explique la composition, les risques, plutôt que de nous l'imposer sans préavis."

Emmanuelle, surnommée la "Marianne de Caen", a prévu de joindre le convoi de la liberté en route pour Paris. © Radio France - Marie Martirossian

Parmi les personnes rassemblées, certaines sont d'anciens soignants, qui ont été renvoyés après avoir refusé de se faire vacciner contre le covid. Nathalie travaillait au CHU de Caen avant d'avoir dû quitter son emploi pour refus de vaccination. "J'ai ressenti un mépris de mes supérieurs, alors que j'estime que j'ai fait mon travail, sans compter mes heures, pendant des années et des années, soupire-t-elle, je vais même jusqu'à parler de maltraitance envers les soignants, alors qu'on nous applaudissait encore il y a quelques mois."

Le camion d'Emmanuelle a été rempli de messages en vue du voyage vers Paris. © Radio France - Marie Martirossian

Les convois de la liberté interdits à Paris par la préfecture de police

Le convoi a prévu de continuer sa route vers l'est de la Normandie, en commençant par Lisieux, pour tenter de se rendre à Paris puis à Bruxelles, malgré l'interdiction du préfet de police de Paris de se rendre dans la capitale. Les autorités ont mobilisé en tout près de 7000 policiers et gendarmes pour empêcher les convois de bloquer les routes franciliennes.