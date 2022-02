Convoi de la liberté : un transporteur vauclusien partira avec trois de ses salariés

Plusieurs opposants au pass vaccinal et aux différentes restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 s'organisent partout en "Convoi de la liberté". Ils partent des quatre coins de la France pour rouler vers la capitale pour une arrivée prévue entre vendredi 11 et dimanche 13 fébrier. Même s'il est encore difficile encore de mesure l'ampleur de la mobilisation, la page Facebook du mouvement attire près de 300.000 membres. Elle s'inspire des routiers canadiens. Ils ont investi par milliers la capitale Ottawa.

En Vaucluse, un partie du convoi venu de Nice et Marseille arrivera sur Avignon mercredi soir aux alentours de 19 heures au parc des expositions où les conducteurs passeront la nuit. Ils repartiront le lendemain depuis le point de rassemblement à Orange. Sylvain est le patron d'une entreprise de transport dans le département. Il est non vacciné et prendra le départ pour ce convoi jeudi depuis Sorgues. Il sera accompagnés de trois de ses salariés qui conduiront d'autres camions.

Il y a un ras-le-bol

Une demande de dialogue

"C'est vraiment un convoi pacifique", prévient d'entrée le chef d'entreprise qui refuse l'étiquette d'anti vax. Il n'a pas question de violence ni de blocage d'ailleurs selon Sylvain : "l'idée est de se faire voir, de se faire entendre. Il faut arrêter avec ce pass vaccinal, il faut permettre aux soignants suspendus de reprendre le travail. Je souhaite entamer un dialogue avec nos gouvernants. On sent qu'il y a l'élection présidentielle dans deux mois et le gouvernement est un peu en roue libre, déjà en campagne. Les gouvernants abandonnent un peu les gens."

Pendant deux ans nous avons fait que survivre, maintenant il faut réapprendre à vivre

Sylvain prend l'exemple du mouvement des gilets jaunes pour l'aspect humain. Il espère que le "convoi de la liberté" sera l'occasion "de se retrouver".