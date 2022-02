Convoi de la liberté : une centaine de personnes réunie au Auchan de Semécourt pour rejoindre Paris

Plus d'une centaine de personnes se sont réunies ce vendredi 11 février matin sur le parking du Auchan de Sémécourt pour rejoindre Paris, via Nancy puis Reims. Un "convoi de la liberté", formé par plusieurs véhicules, pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement.

Plusieurs voitures, camionnettes et camping-cars roulent en fanfare ce vendredi 11 février depuis le parking du Auchan de Semécourt (Moselle) pour rejoindre Paris, via Nancy puis Reims. Le "convoi de la liberté", inspiré du mouvement au Canada, veut dénoncer à la fois les restrictions sanitaires et le manque de pouvoir d'achat à travers un grand rassemblement sur la capitale prévu ce samedi.

Ras-le-bol général

Drapeaux bleu-blanc-rouge accrochés sur les portières et autocollants "Convoi de la liberté" sur le capot, Régis a décoré sa voiture pour l'occasion. "C'est l'opportunité de rassembler les gens, de redynamiser la contestation, le peuple veut se faire entendre... Les gouvernants sont dans leur petit monde, donc c'est une manière de se faire écouter", justifie le retraité, venu de Sainte-Marie-aux-chênes.

Quelques voitures plus loin, Steeve colle lui aussi un autocollant "liberté" sur son parebrise arrière. "On en a marre de tout ce qui se passe, que cela soit économique, politique ou sociétale... La liberté, c'est un droit et on a tous le droit de vivre dans la dignité", lance le pompier volontaire, écarté depuis septembre dernier pour ne pas être vacciné. En plus des restrictions sanitaires, la centaine de manifestants dénonce également un manque de pouvoir d'achat. "C'est dur pour manger, je vis avec 503 euros", souffle Lionel, gilet jaune de la première heure, j'ai un loyer donc les fins de mois sont difficiles. Cela ne peut plus durer, le peuple en a marre !"

Opération escargot

Le cortège est parti peu après 10 heures du parking Auchan de Semécourt pour rejoindre Paris à travers plusieurs étapes. La première est à la pépinière Nancy en milieu de journée, puis Reims à 16 heures pour enfin terminer sur la capitale. "On va ralentir, mais pas bloquer, on roulera entre 60 et 70 km/h", détaille Mike, qui est parti avec quelques victuailles : "un petit jerrican d'essence au cas où certains tombent en panne, une trousse de première nécessité, une couverture et quelques vivres."

Les manifestants dénoncent une politique vaccinale trop stricte et un manque de pouvoir d'achat. © Radio France - Julien Penot

Comme Mike, de nombreux manifestants ont prévu des changes pour tenir au moins 24 heures, voire plus car le cortège s'oriente aussi vers Bruxelles. Du côté des forces de l'ordre, la gendarmerie n'a pas empêché la tenue du rassemblement sur le parking. A Paris, la préfecture a annoncé l'interdiction de rassemblements et va déployer plus de 7.000 agents pour contenir la mobilisation.