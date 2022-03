Convoi humanitaire de Besançon pour les réfugiés ukrainiens : "On ne sait pas ce qui nous attend là-bas"

Une aventure humaine hors du commun : c'est ce que vivent 60 bénévoles partis le 6 mars de Besançon pour apporter de l'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens. L'initiative du boulanger Stéphane Ravacley a été largement suivie puisque 25 camions ont pris la route avec 200 mètres cubes de vêtements, nourriture, matériel médical, couvertures et produits d'hygiène. France Bleu Besançon vous fait suivre ce périple grâce à notre reporter Dylan Jaffrelot.

Périple à travers l'Allemagne puis la Pologne

Après le départ dans la nuit de samedi à dimanche, l'impressionnant convoi a roulé pendant dix-neuf heures à travers l'Allemagne puis la Pologne. Un périple fatigant, qui use les nerfs, mais les participants peuvent compter sur l'énergie et l'expérience de William Guyot. Ce pompier bisontin a pris les rênes du convoi et orchestre son fonctionnement, talkie walkie à la main.

Objectif du convoi : la ville polonaise de Przeworsk, une cité de 18.000 habitants à 30 minutes de la frontière ukrainienne, sur la route de Lviv. La destination initialement prévue, Chlem, a été jugée potentiellement trop dangereuse, car trop proche de la Biélorussie.

Dimanche soir, les chauffeurs et accompagnateurs ont pu bénéficier d'une nuit de repos dans un hôtel de la zone commerciale de Wroclaw en Pologne.

Avant de reprendre la route, ce lundi matin, William Guyot a réuni toute la troupe pour une nouvelle réunion, afin d'évoquer la suite du périple et surtout les consignes de sécurité. Plus on s'approche de la frontière, plus il faut être vigilant et éviter que du matériel puisse être dérobé : attention aux objets de valeur, vigilance autour des véhicules.

Briefing des participants au convoi de Besançon pour les réfugiés ukrainiens. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Il faut rester soudés et disciplinés, malgré la tension et la fatigue, répète le "chef d'orchestre" de l'équipe. "On ne sait pas ce qui nous attend là-bas", à Przeworsk, si près d'un pays en guerre : quelle sera la situation, y aura-t-il des réfugiés sur la route, beaucoup d'ONG présentes ?

Des policiers polonais contrôlent le convoi... et demandent un selfie

En attendant d'arriver à destination, il y a des surprises, comme ces policiers polonais, interpellés par la présence du vaste convoi humanitaire à Wroclaw. Ils ont contrôlé l'identité de William Guyot. L'équipe a eu peur que le pompier bisontin soit emmené, mais les craintes sont vite retombées. Les policiers polonais ont même demandé à être pris en photo avec les bénévoles bisontins, avant d'escorter les 25 camions jusqu'à l'autoroute.

Une voiture de police polonaise stoppe le convoi bisontin à Wroclaw. © Radio France - Dylan Jaffrelot

La prochaine étape avant la destination finale, c'est Cracovie où les convoyeurs vont changer leurs euros en złotys, la monnaie polonaise (la Pologne ne fait pas partie de la zone euro). Le convoi a forcément pris du retard, avec les aléas de la route, le fait de rouler à 65 km/h pour rester groupés et les changements de trajet.

L'arrivée à Przeworsk est prévue vers 18h, avec 1.500 km au compteur. La distribution pourrait commencer mardi matin.

Carte : les flux de réfugiés depuis l'Ukraine

Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, au 6 mars, 1.534.792 personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre, le jeudi 24 février 2022. La majorité d'entre-elles a trouvé refuge en Pologne

Plus d'1,5 million de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février 2022. © Visactu

