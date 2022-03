Convoi pour les Ukrainiens : "Faire 2.500 km avec 14 camions, c'est très compliqué"

"Faire 2.500 km avec 14 camions, c'est une coordination très compliquée". Eric sait de quoi il parle. Il a pris l'habitude de rester à l'arrière du convoi, parti samedi 12 mars d'Occitanie avec des dons collectés dans toute la région, pour venir en aide aux Ukrainiens victimes de la guerre. Il faut savoir par exemple "que quand on arrête 14 camions et qu'on redémarre 14 camions, ça prend une demi-heure". Au volant de son minibus gris, il veille au grain.

"C'est lent un convoi, c'est long. C'est très impressionnant de jour quand il y a un beau virage sur l'autoroute. Et la nuit c'est encore plus impressionnant"- Alban

Dans chaque véhicule, deux conducteurs se relayent depuis le départ. Tout le monde est équipé d'un talkie-walkie, outil indispensable pour la bonne marche du convoi. Besoin de faire le plein, indiquer la sortie d'autoroute, prévenir qu'il y a un radar, vérifier que tout le monde est bien là ou alors diffuser "Gigi l'amoroso" de Dalida de bon matin, c'est le moyen de communiquer idéal.

"C'est une ruche de 45 personnes sur la route qu'il faut faut faire manger, qu'il faut faire dormir"- Eric

À l'avant, c'est Jonathan et Fabrice qui ouvrent la voie. Ils donnent le tempo, gèrent la vitesse, et font en sorte que le convoi reste compact. "Jusqu'ici on a perdu personne donc tout va bien et on ramènera tout le monde au pays également" promet Jonathan. "Il y a beaucoup d'imprévus" poursuit Eric; "on se dit qu'on part à 8 heures pour être à 10 heures à tel endroit mais ça colle pas, Il faut trouver une autre solution".

Il y a les contretemps, certes, mais il y a aussi les excellentes surprise dont se souvient Eric : "On a vu ces Alsaciens qui nous ont attendus jusqu'à minuit pour qu'on puisse manger. Ces Allemands qui nous ont réservé une rue entière dans Chemnitz (Saxe) pour garer les camions. C'est vraiment extraordinaire".

À chaque étape, faut trouver un parking assez grand pour tous les camions © Radio France - Salah Hamdaoui

Les journées sont longues, surtout pour ceux qui sont au volant © Radio France - Salah Hamdaoui

45 personnes à chaque repas © Radio France - Salah Hamdaoui