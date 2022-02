Convois de la liberté : en soutien, une soixantaine de voitures défilent à Périgueux

Ils ont défilé dans les rues de Périgueux, avec des drapeaux bleu blanc rouge aux fenêtres, des affiches anti-pass sur les portières et sous le bruit des klaxons. Une soixantaine de voitures ont mené une opération escargot ce samedi en soutien aux convois de la Liberté organisés à Paris. D'après les estimations de France Bleu entre 1.900 et 2.500 véhicules se sont dirigés vers la capitale. Les automobilistes périgourdins, eux, sont partis de l'Aquacap de Trélissac pour rejoindre Boulazac en passant par le centre-ville de Périgueux et le rond point de la Feuilleraie. "Je n'ai pas pu me rendre à Paris parce que je travaille et que financièrement je ne pouvais pas me le permettre, raconte un manifestant roulant au pas. C'était important de soutenir ceux qui sont à Paris."

C'est important de soutenir ceux qui sont à Paris

Les manifestants, la plupart habitués des mobilisations chaque samedi à Périgueux, dénoncent le pass vaccinal et l'explosion des prix de l'énergie. Certains font aussi partie des gilets jaunes. "En tant que soignante suspendue car non vaccinée, je manifeste parce que je trouve qu'on marche sur la tête, il faut arrêter ça", s'énerve Johanna assise au volant. Auteur d'eux, certains passants les applaudissent et crient "liberté", d'autres s'énervent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils dénoncent le pass vaccinal et la hausse des prix de l'énergie

"Je pense que le mouvement ne s'est jamais vraiment arrêté, assure Benjamin, dans la file de voitures. Mais là c'est vraiment le trop du trop, il faut se bouger maintenant pour les libertés à tous. Ce n'est pas seulement les gilets jaunes mais toute la population." Derrière lui, Killy est serrée dans son véhicule avec sa famille. Elle compte monter à Paris la semaine prochaine : "on n'a pas pu cette fois à cause du travail mais on va avoir six jours de vacances donc on va en profiter. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer."