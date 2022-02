Entre 5.000 et 6.000 manifestants se sont rassemblés à Montpellier, ce samedi 12 février 2021, en soutien au mouvement des "convois de la liberté". Des antipass et des gilets jaunes dans le cortège. Au moins 80 CRS déployés.

"Convois de la liberté" : entre 5.000 et 6.000 manifestants et des violences à Montpellier

Ce samedi 12 février 2021, la manifestation en soutien au mouvement des "convois de la liberté" a été extrêmement tendue à Montpellier. Entre 5.000 et 6.000 personnes se sont réunies sur la place de la Comédie, selon nos chiffres (2.500 selon la Préfecture). Au moins 80 CRS ont été déployés.

Des violences lors de la manifestation

Le cortège a rassemblé des antipass et des gilets jaunes dès 14h. Ce sont ces derniers qui étaient en tête de cortège. Ils étaient une trentaine, selon le nombre de gilets fluorescents bien visibles au début de la mobilisation. Rocco, l'un des organisateurs, a expliqué en début de rassemblement, que tous ceux qui voulaient monter à Paris ou a Bruxelles pouvaient se retrouver sur la place de la Comédie en fin de manifestation.

La mobilisation a rapidement était tendue. Une quarantaine de CRS ont été déployés en queue de cortège vers 14h40. Idem en tête. Les manifestants étaient bloqués entre la place de la Préfecture et le Peyrou. Des black blocs ont balancé des projectiles et mis le feu à des poubelles. Les CRS ont répliqué à coups de bombes lacrymogènes. Ces tensions rappellent celles au moment où le mouvement des gilets jaunes était le plus suivi.

Des manifestants mettent le feu à des poubelles. Les CRS répliquent avec des bombes lacrymo © Radio France - Clara GUICHON