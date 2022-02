Alors que la préfecture de police de Paris a interdit les "convois de la liberté", partis de plusieurs villes pour rallier la capitale dès ce vendredi et tout le week-end, les autorités mobilisent 7.200 policiers et gendarmes pour empêcher les convois de bloquer les routes franciliennes.

"Convois de la liberté" : la préfecture de police mobilise 7.200 policiers et gendarmes à Paris

L'interdiction des "convois de la liberté", partis de plusieurs villes pour "rouler sur Paris" ce week-end, en opposition aux restrictions sanitaires et pour réclamer notamment plus de pouvoir d'achat, ne les dissuade pas de vouloir rallier la capitale dès ce vendredi.

Pour empêcher les véhicules de bloquer les routes d'accès à la capitale, la préfecture de police de Paris mobilise un dispositif exceptionnel : 7.200 policiers et gendarmes vont être déployés dès ce vendredi et pendant trois jours dans et autour de la capitale.

Policiers, engins d'enlèvement, forces mobiles et motards

"Quatre groupements d'unités seront déployés dans Paris", précise le communiqué de la préfecture de police. Composés de policiers, d'engins d'enlèvement et de force mobiles, ces groupements d'unités auront pour but de "garantir l'ordre public, verbaliser, interpeller et débloquer les éventuels obstacles à la circulation", indique la préfecture de police. Des motards de la BRAV, la Brigade de répression des actions violentes motorisées, seront également déployés pour intervenir rapidement.

Des contrôles aux péages d'Île-de-France et à la frontière belge

En amont, des contrôles seront mis en place à hauteur des péages sur les principaux axes routiers d'Île-de-France pour repérer et bloquer les convois, indique encore la préfecture de police. Le préfet Didier Lallement rappelle que l'entrave à la circulation est passible de deux ans d'emprisonnement, de 4.500 euros d'amende, ainsi que d'un retrait de points de permis de conduire, voire une suspension de permis pour une durée de trois ans ou plus.

La Belgique a fait savoir qu'elle renforcerait les contrôles à la frontière avec la France, pour empêcher le convoi de finir sa route à Bruxelles ce lundi.

Une action en justice pour contrer l'interdiction

Pour contrer l'interdiction des convois, l'avocat Juan Branco ou encore la militante anti-vaccin Sophie Tissier ont annoncé jeudi avoir déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris. Une audience est prévue ce vendredi à 14h30.

Des stratégies pour échapper aux contrôles

En attendant, jeudi soir, les participants peaufinaient leur stratégie de faufilage en cas de contrôle de police. Vendredi, "répondez que vous aller au parc des Princes voir le match PSG-Rennes, samedi "à la manif autorisée des Patriotes" et dimanche "au meeting de Pécresse au Zenith", écrivait à ses camarades sur un groupe d'entraide l'un des convoyeurs, a relevé l'AFP.