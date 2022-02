Convois de la liberté : les cortèges partis de Lille, Calais et Valenciennes sont en route pour Paris

Les convois de la Liberté ont pris la route ce vendredi au départ de Lille, Calais ou encore Valenciennes. Ils protestent contre les mesures santaires liées au Covid-19, notamment le pass vaccinal. Ils dénoncent aussi la baisse du pouvoir d'achat et la hausse du prix des carburants.

Partis de Lille, Calais ou encore Valenciennes, les convois de la liberté sont en route pour Paris. Les cortèges sont partis ce vendredi matin, parfois très tôt. Ils doivent gagner la capitale vers 19 heures, selon le programme établi par les organisateurs.

Les convois de la liberté sont inspirés d'un mouvement né au Canada. Ils protestent contre les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment le pass vaccinal. Autre revendication : la baisse du pouvoir d'achat. Dans leur ligne de mire, la hausse du prix du carburant.

Les deux cortèges partis de Lille et de Valenciennes ont choisi le mémorial de Vimy comme point de ralliement en milieu de matinée. Il y a de nombreux manifestants. Difficile de donner une estimation précise. Certains sont aussi venus en voiture de Denain, d'Avion, de Hesdin ou encore de Lens, bref de toute la région.

"On veut quelque chose de meilleur pour notre avenir"

"L'objectif, c'est d'arrêter toutes les mesures liberticides qui sont mises en place depuis un an et demi. Donc le pass sanitaire, le port du masque et la vaccination forcée, ainsi que le chantage à la vaccination, surtout pour protéger les enfants. On sait pertinemment par rapport aux statistiques que les enfants n'ont pas à subir cette injection", explique Mervyn, venu de Hesdin.

"Cela vient s'ajouter au mouvement des gilets jaunes, l'augmentation du coût de la vie, le prix du carburant, la diminution des retraites et tout ce qui s'ensuit, c'est un tout général. Aujourd'hui, on a besoin de s'exprimer. On a besoin de montrer que la France est présente et qu'on n'est pas d'extrême droite, contrairement à ce qu'on peut dire un peu partout. On est juste des gens lambdas qui voulons quelque chose de meilleur pour notre avenir, simplement", précise-t-il.

Les cortèges doivent reprendre la route en direction de Paris. Une pause déjeuner est prévue à Longueau, près d'Amiens, qui est un nouveau point de ralliement.

La carte des itinéraires

Découvrez les itinéraires empruntés par les convois de la liberté dans les Hauts-de-France sur notre carte interactive.