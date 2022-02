"Convois de la liberté" : des manifestants aux portes de Paris, les forces de l'ordre mobilisées

Venus en convois de toute la France, des milliers d'opposants au pass vaccinal ont campé aux portes de Paris et reprenaient la route samedi matin pour entrer dans la capitale et manifester malgré l'interdiction par la préfecture de police, déterminée à empêcher tout blocage.

D'après les estimations de France Bleu entre 1.900 et 2.500 véhicules se dirigeaient vers la capitale vendredi, 3.000 selon les informations de franceinfo.

À 6h du matin, 95 verbalisations

Près de 7.200 policiers et gendarmes "sont déployés sur les trois prochains jours pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules", selon la Préfecture de Police qui indique sur Twitter avoir procédé, à 6h du matin ce samedi, à 95 verbalisations.

Le préfet de police Didier Lallement a prévenu, il a "créé un certain nombre de fourrières provisoires qui (...) permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage", a-t-il déclaré. Des blindés de la gendarmerie ont aussi été déployés dans la capitale, une première depuis les manifestations des "gilets jaunes" fin 2018.

Un "appel au calme"

Le Premier ministre Jean Castex a promis d'être inflexible face au mouvement. "S'ils bloquent la circulation ou s'ils tentent de bloquer la capitale, il faut être très ferme", a-t-il insisté sur France 2. Le mouvement s'est constitué sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa et rassemble des Français qui s'indignent contre la hausse du coût de la vie et s'opposent au pass vaccinal.

Emmanuel Macron a appelé ce vendredi soir "au plus grand calme" alors que des convois de véhicules convergent et se dirigent vers Paris. Le chef de l'État a également indiqué "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire.