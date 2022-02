"Convois de la liberté" : quelle est l'ampleur de la mobilisation ?

Ils appellent à "rouler sur Paris". Plusieurs centaines de véhicules se sont élancés ce vendredi d'un peu partout en France pour rejoindre la capitale. À l'intérieur de ces "convois de la liberté", des Français qui s'indignent contre la hausse du coût de la vie et sont opposés au pass vaccinal, et ont pour objectif de bloquer la capitale tout le week-end comme au Canada. Là-bas, la capitale Ottawa, immobilisée par des routiers, a décrété l'état d'urgence.

En France, des groupes Facebook et Telegram dédiés ont été créés pour organiser les trajets notamment. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont inscrites dans ces groupes. Mais sur le terrain, qu'en est-il ? Combien de ces internautes vont effectivement participer aux "convois" ? Difficile d'évaluer l'ampleur de la mobilisation. Selon les informations de franceinfo, 1. 700 véhicules et 3.800 personnes avaient pris la route vers Paris jeudi soir. D'après nos estimations, ce vendredi, entre 1.800 et 2.400 véhicules se dirigent vers la capitale. Des chiffres amenés à évoluer.

Des centaines de véhicules s'élancent partout en France

Le plus gros cortège semble être, pour le moment, celui qui s'est élancé du sud-est de la France. Après un départ de Nice et des escales à Avignon (Vaucluse) et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), entre 600 et 1.000 véhicules ont traversé la Drôme vendredi matin, selon France Bleu Drôme Ardèche.

À Limoges (Haute-Vienne), jeudi soir, un cortège parti plus tôt du Sud-Ouest et notamment de Toulouse (Haute-Garonne), a réuni 400 véhicules sur le parking du Cora de la capitale limousine a constaté France Bleu Limousin. Ils seront rejoints par le convoi parti de Guéret en Creuse qui compte une vingtaine de personnes.

En Lorraine, une bonne centaine de véhicules, qui arborent parfois des drapeaux tricolores, ont pris la direction de Paris via Nancy et Reims selon France Bleu Lorraine Nord.

Une centaine de véhicules sont partis vendredi matin d'Illkirch (Bas-Rhin). Plusieurs centaines de voitures ont également quitté la Bretagne, depuis Brest et Quimper (Finistère). Les manifestants tracent leur route vers Paris et Bruxelles, après une étape à Châteaubourg entre Rennes et Vitré (Ille-et-Vilaine), expliquent France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique. Interrogés par l'AFP, les gendarmes ont estimé que le convoi était composé de 250 à 300 véhicules. En Mayenne, le convoi de la liberté venu de Bretagne a perturbé la circulation au nord de Laval selon les reporters de France Bleu Mayenne présents sur place. Les manifestants prennent la direction du Mans.

Les "convois de la liberté" ont également pris la route ce vendredi au départ de Lille, Calais ou encore Valenciennes. Les deux cortèges partis de Lille et de Valenciennes ont choisi le mémorial de Vimy comme point de ralliement en milieu de matinée selon les informations de France Bleu Nord. Il y a entre 100 et 200 manifestants rassemblés.

À Cherbourg-en-Cotentin (Manche), une cinquantaine de personnes se sont réunies ce vendredi matin direction plusieurs villes du département, notamment Saint Lô, où plusieurs manifestants rejoindront le convoi.

En Savoie et en Haute-Savoie, le départ se fera très tôt samedi matin : "On sera entre 40 et 50 voitures minimum" dans les deux départements, a précisé un organisateur. Trois départs sont prévus à Chambéry, Annecy et Annemasse.

Mercredi, le convoi de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est parti direction Paris : entre 150 et 200 personnes étaient réunies, a constaté France Bleu Pays Basque. Le cortège s'est étoffé au fil du trajet. On en comptait 300 lors de leur passage à Castets dans les Landes. Jeudi après-midi, un autre convoi, passé notamment par Saintes, Rochefort puis La Rochelle en Charente-Maritime, a réuni entre 100 et 150 véhicules selon les chiffres de France Bleu La Rochelle.

Des convois interdits à Paris

Si les participants à ces "convois" ont bien l'intention de rallier Paris, la préfecture de la capitale a décidé de les en dissuader en interdisant les cortèges. "Un dispositif spécifique sera mis en place pour empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants à cette interdiction", a ajouté la préfecture de police dans un communiqué.

Le préfet de police, qui a donné "des consignes de fermeté" aux policiers, rappelle qu'entraver la circulation est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement, d'une amende de 4.500 euros, de l'immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule, de la réduction de moitié du nombre maximal de points du permis de conduire et de sa suspension pour une durée maximale de trois ans.

Les autorités mobilisent 7.200 policiers et gendarmes pour empêcher le blocage des routes franciliennes.