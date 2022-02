Convois de la liberté : une centaine de voitures passent par Amiens

Une centaine de voitures se sont données rendez-vous ce vendredi en fin de matinée au rond-point de Glisy, près d'Amiens. Il s'agit du point de ralliement des convois de la liberté qui rejoignent Paris pour protester contre les restrictions sanitaires et la baisse du pouvoir d'achat.

"Liberté, vérité, résistance". Les trois mots ont été peints en noir sur la banderole déployée par des manifestants. Ils sont plus d'une centaine rassemblés ce vendredi midi sur le rond-point de Glisy, près d'Amiens, juste à coté d'une aire de poids-lourds. C'est l'un des points de ralliement pour les convois de la liberté, partis de la région plus tôt dans la matinée.

"C''est pour défendre nos libertés et nos libertés de penser, de vivre dans un pays libre", confie Jean-Louis, un retraité venu avec sa fille de Villers-Bretonneux à quelques kilomètres de là. "Depuis deux ans, on a été confiné, enfermé, on a eu des interdictions de toutes sortes et encore maintenant, on a un pass vaccinal qui nous empêche de pouvoir aller boire un café, manger au restaurant et des amis, aller au cinéma", dénonce-t-il.

"On veut défendre notre liberté"

"Je suis venu pour la défense de nos libertés, la liberté de ne pas se faire vacciner, la liberté de pouvoir manger jusqu'à la fin du mois", ajoute Jean-Loup, venu de Frévent dans le Pas-de-Calais.

Les premiers manifestants sont arrivés sur le rond-point de Glisy vers 11h30. Ils ont été rejoints petits à petits par d'autres venus de toute la région pour la pause déjeuner, mais aussi par les convois de la liberté partis de Lille et Valenciennes avant de reprendre la route en direction de Paris.

La carte des itinéraires

Découvrez les itinéraires empruntés par les convois de la liberté dans les Hauts-de-France sur notre carte interactive.