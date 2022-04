Convois de Lille vers l'Ukraine : "C'est une belle aventure, mais une aventure fatigante"

C'est le fruit d'un long chemin, depuis la fin février 2022 : le collectif lillois Lille Aide Ukraine s'est constitué en association, le 27 avril dernier. Depuis le 4 mars, le groupe d'habitants passe ses week-ends à acheminer les dons recueillis par l'association Portail de l'Ukraine jusqu'à la frontière ukraino-polonaise. Sur le chemin du retour, ils transportent des déplacés ukrainiens jusqu'à des familles de Lille ou de ses alentours.

Delphine Bartier, bénévole de l'association originaire de Templeuve, faisait partie du 10e convoi, les 23 et 24 avril. 3000 km, 40 heures de route, 9 minivans... elle raconte dans un carnet de bord son périple. Elle répondait aux questions de France Bleu Nord, ce 28 avril.

France Bleu Nord : Pouvez-vous nous raconter à quoi ressemble le voyage que vous avez fait ?

On part à une vingtaine de personnes, dans 9 véhicules. Notre mission, c'est d'acheminer les dons de la France vers la frontière ukrainienne, puis de ramener des Ukrainiens jusqu'en France. L'ambiance est bon enfant, jusqu'à ce que l'on arrive en Pologne : là, on se rend compte qu'on est très proches de la guerre, qu'on va rencontrer des familles qui ont tout quitté pour refaire leur vie dans un endroit inconnu.

Je suis allée chercher deux dames en pleine nuit à quelques kilomètres de la frontière, la nuit précédente elles étaient encore en Ukraine. Au début, elles se méfient, c'est difficile de nouer un contact. De quoi parler ? On ne veut pas parler de la guerre, alors on commence par aborder les sujets faciles : les prénoms, comment on dit "bonjour" en ukrainien...

France Bleu Nord : Au bout de deux mois de guerre, beaucoup de familles d'accueil françaises appellent à l'aide pour avoir les moyens financiers et matériels de continuer à accueillir convenablement les Ukrainiens sous leur toit. Est-ce que la chaîne de solidarité est toujours solide, une fois arrivé en France ?

C'est très important pour nous de continuer à suivre les personnes déplacées qu'on amène au sein de leur famille d'accueil française. Mais on est tout à fait conscients que ces familles ont des charges importantes qui pèsent sur elles. On leur dit bien que c'est comme un CDI : c'est nourrir, loger, blanchir, jusqu'à ce que les Ukrainiens trouvent un travail. Notre objectif est là aussi : on travaille avec des sociétés pour aider à l'insertion professionnelles des personnes déplacés.

France Bleu Nord : Financièrement justement, envoyer un convoi vers l'Ukraine, ça coûte combien ?

On estime à entre 700 et 800 euros par véhicules rien que pour l'essence, sachant qu'on envoie 9 minivans à la fois. Quand on loue des véhicules pour de si longues distances, ça avoisine facilement les 2000 euros. Souvent, ça repose sur les bénévoles, qui prennent en charge certains frais ou qui viennent avec leur propre véhicule. Notre objectif en nous constituant comme association, c'est de pouvoir défiscaliser les dons et que ça ne coûte plus que 50 euros par bénévole. Parce que c'est une belle aventure, mais une aventure fatigante. Toute les contributions sont donc bonnes à prendre !

Pour tout renseignement : lilleaideukraine.fr