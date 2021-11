COP26 sur le climat : Jean-Patrick Masson file à Glasgow pour vanter le modèle dijonnais de bus à hydrogène

C'est parti pour la COP26 à Glasgow en Ecosse ! La grand messe mondiale du climat a débuté ce dimanche 31 octobre 2021 et doit durer deux semaines. Des dizaines de chefs d'Etat vont tenter de s'entendre afin de limiter -si c'est encore possible- à 1,5 degrés le réchauffement climatique. Parmi les participants, Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon Métropole en charge de la transition écologique. Il se rendra à Glasgow samedi prochain et doit rester sur place une semaine. En tant que membre de "France urbaine", association des grandes villes et des métropoles françaises, il va participer le mercredi 10 novembre à une conférence sur le thème de la "Mobilité durable".

Quatre premiers véhicules à hydrogène dans nos rues en 2022

C'est au cours de cette réunion qu'il doit évoquer les futurs bus et camions-bennes à hydrogène que la Métropole s'apprête à mettre en service sur son territoire. "Dijon peut être un exemple puisqu'en réalité en Europe il existe très peu de flottes de bus à hydrogène et notre projet est l'un des projets les plus ambitieux". C'est pourquoi explique encore l'élu, "c'est important d'aller en parler à d'autres pays, d'autres villes". D'ici juin 2022 quatre premières bennes à ordures circuleront dans nos rues tandis qu'en 2023 suivront 27 bus à hydrogène assure Jean-Patrick Masson. Ils seront alimentés par deux stations l'une au Nord, l'autre au Sud. "Celle du Nord fonctionnera grâce à l'électricité produite au sein de l'usine d'incinération".

C'est au mois de mai dernier qu'a été posé la première pierre de la future station à hydrogène de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Un cercle vertueux comme l'explique encore Jean-Patrick Masson "puisque les ordures ménagères collectées serviront à produire l'énergie électrique et l'hydrogène qui alimentera les camions bennes". La station au Sud, elle, sera dédiée aux bus "qui seront alimentés par de l'électricité photovoltaïque". Un programme qui doit s'étaler jusqu'à 2030 à la faveur du renouvellement des flottes de véhicules. Et en 2030 c'est l'ensemble des 180 bus et des 42 bennes à ordures ménagères de l'agglomération qui devraient ainsi être passés à l'hydrogène et n'émettront donc plus de gaz à effet de serre selon Jean-Patrick Masson.

Voilà à quoi ressemble un réservoir à hydrogène © Radio France - Olivier Estran

