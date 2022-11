COP27 : une étudiante bordelaise sélectionnée comme observatrice à la conférence sur le climat

"Nous n'y allons pas en tant que militants", prévient d'emblée Alice Munoz-Guipouy, 22 ans, l'une des sept élèves de l'Ecole normale supérieure sélectionnés pour assister comme observateurs à la COP 27, la conférence pour le climat qui se tient sur les bords de la Mer Rouge en Egypte à partir de ce dimanche 6 jusqu'au 18 novembre. L'étudiante d'origine bordelaise suit actuellement un double cursus en politique environnementale à l'ENS et à SciencesPo Paris.

"Aller voir au cœur du réacteur d'où viennent les décisions qui auront un impact sur notre quotidien"

"On a une posture de jeune chercheur. Tous les sept, on va partir 1 à 2 semaines à Charm el-Cheikh, en Egypte, et sur place, on va assister aux négociations, accéder aux salles de discussion, observer les manifestations, les interventions des politiques ou encore de la société civile."

A l'heure où les vagues de chaleur, les incendies et les inondations provoquent des catastrophes sur toute la planète, cette conférence vise à rassembler les Etats signataires de l'Accord de Paris pour une action coordonnée en faveur du climat. Représentants de 200 pays, ONG, militants, journalistes, plus de 35.000 participants sont attendus à cette COP27.