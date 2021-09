Coquillages et crustacés : le retour des classes de mer après deux ans de coronavirus

Le bruit des vagues et le cri des mouettes. Loin, bien loin du métro et du bitume. Le centre Marceau est comme un manoir posé aux pieds de l'océan. Signe que la vie reprend son cours : le centre de vacances de Batz-sur-Mer, propriété de la Ligue de l'Enseignement, accueille sa première classe de mer depuis deux ans, depuis le début de la crise sanitaire. Les élèves, ce matin-là, ont cours de danse bretonne mais ils ont aussi découvert la pêche à pied et le catamaran. "On n'est pas beaucoup sorti avec l'école à cause du Covid, on a fait que travailler. Alors là, c'est vraiment chouette", résume Isabelle, 10 ans.

Le centre Marceau au bord de l'océan à Batz-sur-Mer © Radio France - Hélène Roussel

Avec le catamaran, je me sens libre ! - Ethel, 10 ans

"On a pêché des crabes et des oursons, c'est la première fois que j'en voyais d'aussi près", Ousmane est euphorique. Il n'est pas le seul. "Le catamaran, dit Ethel, j'adore ! Je me sens libre".

L'an dernier, des classes de mer avaient dû être annulées à la toute dernière minute. En cette rentrée, l'enseignante Isabelle Bouvier peut respirer car au-delà de la bulle d'oxygène, c'est aussi un projet pédagogique : "On étudie la classification des animaux marins après les avoir pêchés, les élèves retiennent dix fois mieux dans l'action que sur un cahier". Et puis, avec le confinement, certains de ses élèves n'ont pas quitté Paris depuis deux ans : "Les liaisons avec l'Algérie par exemple étaient interrompues, alors c'est vraiment extraordinaire pour eux d'être là".

Protocole sanitaire

Ahcene Yazid, le directeur, devant le Centre Marceau, Batz-sur-Mer. © Radio France - Hélène Roussel

Le directeur du Centre Marceau, Ahcène Yazid, au chômage partiel pendant deux ans, confirme : "Certains n'avaient jamais vu la mer, et puis c'est l'apprentissage du vivre ensemble. Les classes de mer, c'est essentiel. Quant à moi, entendre à nouveau le rire des enfants dans le centre, c'est un vrai plaisir".

Même si, bien sûr, il y a toujours un protocole sanitaire à respecter. Les enfants doivent être masqués dans les lieux fermés, suivre un sens de circulation dans le centre et se laver les mains régulièrement. La Ligue de l'Enseignement quant à elle s'engage à prendre en charge le rapatriement de tous les élèves en cas de coronavirus, contrainte imposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. "Qu'importe, conclut Ahcène Yazid, tout ce qui compte, c'est que la vie reprenne dans nos centres".