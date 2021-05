Un millier de personnes manifestent à Nancy pour une "vraie loi climat"

Une mobilisation à l'appelle de 40 organisations et associations qui a rassemblé un millier de personnes à Nancy ce dimanche. Revendiquant une justice social et climatique, les manifestants sont parti de la place Simone Veil, en face de la gare, pour rejoindre la place Carnot.

40 organisations et associations étaient à l'appel de la mobilisation © Radio France - Léo Limon

Au cœur de la colère des manifestants, le projet de loi "climat et résilience". Voté mardi à l'Assemblée nationale, il sera examiné par le Sénat. Les organisations et associations dénoncent un texte vide, trahissant les ambitions de la convention citoyenne pour le climat qui avait élaboré des propositions à la demande du gouvernement.

Prise de conscience du législateur

L'objectif de la mobilisation était de se faire entendre. Anouk co-coordinatrice pour Greenpeace espère une prise de conscience politique : "on n'espère plus, on en a plus le droit. On réclame une loi prenant vraiment en compte les dangers du réchauffement climatique et le fait que le climat et la justice sociale sont étroitement liée. Ce n'est pas toujours aux citoyens d'agir, c'est au législateur".

Les manifestants demandent plus d'ambition au gouvernement © Radio France - Léo Limon

Un cortège nancéiens qui s'est arrêté devant le théâtre de la manufacture. Où les occupants du théâtre ont faire part de leur revendication, notamment le retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblés dans les 150 manifestations organisées ailleurs dans le pays.