Coquilles Saint-Jacques : près de 40.000 tonnes pêchées en Normandie, principalement en baie de Seine

La pêche à la coquille Saint-Jacques est terminée en baie de Seine. La baie de Seine s’étend de la pointe de Barfleur dans la Manche jusqu'au Nord du Havre, dans la zone des 12 milles. C'est le plus gros gisement de coquilles Saint-Jacques d'Europe.

À l'ouverture de la pêche en baie de Seine mi novembre, le nombre de coquilles Saint-Jacques était estimé à 85 000 tonnes par l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (contre 65.000 tonnes en novembre 2021). Et ce grâce à une très bonne gestion de la ressource depuis plus de cinq ans. Près de 40 000 tonnes de coquilles ont été pêchées cette saison en Normandie, en grande majorité en baie de Seine, contre plus de 30.000 tonnes l'année dernière, 20.000 tonnes en 2020 / 2021 et 18.000 en 2019 / 2020. La production a été multipliée par 4 ou 5 en cinq ans en Normandie.

Dimitri Rogoff est le Président du Comité Régional des Pêches de Normandie. Les pêcheurs manquent de superlatifs pour qualifier cette année

La baie de Seine est accessible à un nombre limité de bateaux, il y a des limites de taille de bateaux. Il y a des jours de pêches fixes - le plus souvent 4 jours par semaine - des temps de pêches. Et des quotas de pêches - pas plus d'une tonne et demi à deux tonnes de coquilles par bateau et par jour, en fonction de la taille des bateaux. Des efforts qui paient depuis plus de cinq ans.

Près de 40 000 tonnes de coquilles ont été pêchées cette saison en Normandie, en grande majorité en baie de Seine. Mais il faut développer les débouchées pour vendre ces coquilles à bons prix. Il y a des marchés à conquérir.

Les gisements classés à l'intérieur des 12 milles en baie de Seine et le long du littoral de la Seine-Maritime sont désormais fermés, la pêche avait ouvert mi novembre. Au delà de cette zone, plus au large, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte depuis le 1er octobre et dure encore jusqu'au 15 mai.

