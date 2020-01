Dans les Vosges, un supermarché baisse les lumières et éteint la musique

Tous les mercredis de 14H00 à 16H00 l'enseigne Cora de Remiremont aménage une plage horaire réservée à l'accueil des personnes autistes et épileptiques. Lumière réduite, absence d'images et de sonorisation. Une ambiance apaisée et sécurisante pour une clientèle très sensible à son environnement.

Remiremont, France

Le concept vient d'Australie où de nombreuses grandes surfaces pratiquent depuis des années un accueil spécifique des personnes qui souffrent de troubles sensoriels, et qui réagissent mal aux ambiances bruyantes et agressives.

A Remiremont dans les Vosges, l'idée a été reprise au vol par l'association "Mathilde et ses amis", dont la présidente Corine Mougel est la mère de Mathilde, enfant autiste, et dont les réactions sont imprévisibles. Née il y a tout juste un an, l'association regroupe une quinzaine de familles confrontées aux mêmes problèmes.

Lumière réduite, absence d'images et de musique

"C'est notre rôle de permettre à ses personnes de faire leurs courses avec leurs enfants dans les meilleurs conditions" souligne Christel Gallais, la directrice du cnetre commercial de Remiremont a immédiatement adhéré au principe et parle d'une "belle rencontre" avec Corine Mougel. Concrètement pendant deux heures tous les mercredis, Les lumières sont réduites et tamisées, les écrans sont éteints et l'ambiance musicale supprimée. Même le bruit des caisses enregistreuses a été recalibré. Et le résultat est là. Les enfants d'ordinaire agités semblent détendus et souriant. "Ils ne fuient plus le contact avec les autres" constate une mère de deux jeunes enfants autistes.

Le reste de la clientèle approuve l'initiative et apprécie même le calme inattendu. "C'est feutré et ralenti, j'aime assez" laisse tomber une cliente.