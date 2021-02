Coranavirus : avec la fermeture des gymnases, les profs d’EPS encore forcés de s’adapter

Depuis 15 jours, les professeurs d’EPS se cassent la tête. Ils n’ont plus accès aux salles et doivent obligatoirement faire leur cours dehors. En plein hiver, sans infrastructures disponibles et hors de leur programmation habituelle, beaucoup ont dû improviser. Des cours de randonnée ont remplacé le foot ou le badminton pour les enfants et les ados.

A Albi, la mairie met par exemple à disposition des écoles le mur mobile d’escalade pour remplacer la piscine ou la gymnastique. Les enfants des écoles peuvent aussi faire (à tour de rôle et quand la météo le permet) du tir à l’arc. Et puis beaucoup de profs sont inventifs comme le prouve cette rencontre spéciale handisport dans le cadre de la semaine de l'olympisme organisée par l’UNSS du Tarn au collège Vincent-Auriol de Revel hier.

Une animation au collège Vincent Auriol de Revel. © Radio France - SM

Tir à la carabine laser

Une journée à laquelle ont participé des 5eme, 4eme, 3eme et quelques lycéens. Et en voyant ses élèves tester des nouvelles activités, Géraldine Peltier se régale. Malgré tout, elle a réussi à organiser sa journée spéciale. "Dans le contexte actuel, c’est inespéré. Il devait y avoir quatre ateliers, mais vu que nous ne pouvons pratiquer dans les salles, nous avons réduit à deux. Ils ont fait du tir à la carabine laser et des tours avec le fauteuil".

Le tir, c’est une des activités que propose l’UNSS dans le Tarn, mais il y en a beaucoup d’autres précise le directeur départemental, Vincent Lourchart. "Comme activité atypique et covido-compatible, il y a la pétanque qui s’est beaucoup développée. Mais aussi toutes les activités extérieures : du VTT, de la course d'orientation, du trail. Les profs sont très inventifs et imaginatifs et sont capables de rebondir à chaque fois." La limite à cette invention permanente, c’est la météo, évidemment. Quand il pleut ou fait très mauvais, les enfants sont obligés de rester en classe.

Aucune analyse sérieuse ne montre le lien entre l'EPS et les contaminations

Un nouveau changement qui a tout de même agacé les profs de sport. André Castellan est professeur d’éducation physique et sportive au lycée Rascol à Albi. Il est aussi le responsable du Syndicat National de l'Education Physique – le SNEP-FSU pour le Tarn. Ce vendredi, il va interpeller l’inspection sur ce nouveau changement. "Aucune analyse sérieuse n'a démontré que la pratique physique tant en EPS qu’à l’AS a été vectrice de contamination. Seul le fait que nos élèves pratiquaient sans masque a conduit à émettre cette hypothèse. C’est méconnaître non seulement le professionnalisme des enseignants d’EPS à faire respecter les gestes barrières, mais c’est aussi méconnaître le mode de vie des élèves qui se côtoient à l’extérieur des établissements scolaires sans respecter ces mêmes gestes. Puisque des élèves peuvent suivre des cours dans des salles en étant masqués, pourquoi ne pas avoir demandé aux enseignants d’EPS de pouvoir faire pratiquer masqué en espace couvert des sports demandant un faible engagement énergétique (comme le tennis de table par exemple). "

Aux dépens de la santé des enfants

Le responsable du syndicat raconte aussi comme la plupart des profs se sont adaptés. Mais il estime que ces nouvelles restrictions se font aux dépens des enfants, de leur santé et de leur bien-être. "Quand on ne peut pas aller dehors parce qu'il pleut trop, on doit emmener les enfants dans des salles de classe à regarder des vidéos. Et donc sans pratiques physiques dans ces cas là. Et pourtant toutes les dernières études montrent que la jeunesse pratique de moins en moins. Alors on se bagarre parce que c'est important pour eux.