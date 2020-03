Coronavirus : en pénurie de gel hydroalcoolique, les villages cherchent une solution pour organiser le scrutin

Depuis plusieurs jours déjà, le maire sortant de Vézillon dans l'Eure cherche partout du gel hydroalcoolique. Il n'y en a plus. Ni dans les pharmacies, ni dans les grandes surfaces du secteur. A défaut, la circulaire précise que les électeurs doivent disposer d'un point d'eau et de savon pour se laver les mains avant et après avoir glissé leur bulletin dans l'urne. Problème : la mairie de Jean-Pierre Taullé, le seul bureau de vote de la commune, ne fait que quelques mètre carrés et ne dispose même pas d'un lave-main. Un vrai casse-tête.

S'il faut que je fasse venir un plombier en urgence pour installer un robinet à l'entrée, ça va être compliqué.

Jean-Pierre Taullé, le maire de Vézillon dans l'Eure.

Alors Jean-Pierre Taullé a acheté des gants. Il en a 400 en stock. Pour 150 inscrits sur les listes électorales de sa commune. "S'ils en prennent chacun deux, ça fait 300 si tout le monde vient voter" calcule l'édile. Il en restera 100 pour le dépouillement.

En Seine-Maritime, la maire de Canouville, 350 habitants, rencontre les mêmes difficultés. Elle a commandé du gel hydroalcoolique il y a 15 jours mais elle doute de le recevoir avant dimanche. Heureusement, sa mairie dispose d'un point d'eau. "Si les gens veulent se laver les mains, ils iront dans les toilettes de la mairie" explique Annie Dumenil. Et pour désinfecter les stylos, elle achètera des lingettes désinfectantes.

Car les petites communes n'ont pas les même moyens que les grandes. A Val-de-Reuil, dans l'Eure, la ville a commandé 8000 stylos à usage unique pour l'émargement.