Cordes-sur-ciel : le festival de musique classique tarnais consacré à la Russie "veut célébrer la Paix"

Depuis des jours, les adhérents de l’association qui organise le Festival Musiques sur ciel s’interrogeait. Dans un contexte de boycoot international : fallait-il maintenir la programmation du festival prévu au mois de juillet et consacré à la Russie ? Danièle Devynck, la présidente et les membres du Bureau de l’ACADOC (l’Association Culturelle des Amis de l’Orgue de Cordes) ont finalement tranché finalement tranché. _"L’équipe, habitée par la conviction que la musique par sa dimension universelle et collective, est aussi un instrument de paix, a cependant choisi de maintenir le propos annoncé pour cette 51ème édition. " _Simplement, la programmation a été élargi par le directeur artistique Antoine Pecqueur aux musiques slaves.

Prokofiev ou Runchak nés en Ukraine

Et la direction du festival insiste sur les influences et les origines multiples dans la musique slave et russe. "Parmi les compositeurs proposés certains sont d’origine russe, Chostakovitch, Rachmaninov, ou Scriabine, d’autres sont nés en Ukraine tels Prokofiev ou Runchak, d’autres encore sont citoyens du monde comme Stravinsky devenu américain après un long séjour en France ; ils sont avant tout des figures majeures de l’histoire de la musique occidentale et de notre patrimoine commun."

Cet été, les artistes invités à Cordes sont français, biélorusses, ukrainiens, russes et russo-lituaniens. Mais la présidente du festival insiste : "Ils témoigneront avec force du rôle que la musique peut jouer, plus peut-être que toute autre forme artistique, pour créer des liens entre les peuples. Nous vous attendons à Cordes sur ciel l’été prochain pour célébrer la Paix."