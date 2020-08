Cordes-sur-Ciel : masques obligatoires à 40°, touristes et commerçants sceptiques

En France, le masque est obligatoire dans 1400 communes. C’est évidemment le cas dans certaines villes dans la zone de Midi-Pyrénées. Il y a d’abord Toulouse depuis la semaine dernière, mais cela concerne uniquement les zones de bars (autour des quais de la Garonne) Le masque est aussi obligatoire à Rocamadour dans le Lot et à Albi dans le Tarn mais seulement autour de la zone du festival Place aux artistes.

Le masque est obligatoire depuis le 5 août. © Radio France - SM

"On suffoque"

Enfin depuis mercredi, le masque est aussi obligatoire dans la citée de Cordes-sur-ciel. Un arrêté de la préfecture a été pris. Un choix qui surprend touristes et commerçants. Dans les petites rues qui montent et serpentent, le masque évidemment c’est tout sauf agréable surtout à 40°. "On suffoque un peu, surtout que ce ne sont pas des masques adaptés. C’est dur quand on remonte une pente."

Christophe tient une boutique de déco à deux pas de l’office de tourisme. Et il ne comprend pas cette décision. Le commerçant a même fait ses comptes. Un chiffre d’affaire en berne de 80% depuis le masque obligatoire. Depuis vendredi, il vend très peu et n’a quasiment plus de passage dans sa boutique. "Je suis écœuré et abasourdi. C’étaient les seules trois semaines qui pouvaient nous sauver la saison. On vient de signer notre arrêt de mort. La montée de Cordes est impossible avec un masque. "

"Pas de baisse de fréquentation à attendre"

Mais la directrice de l’office de tourisme nuance. Elle estime que depuis le 15 juillet la fréquentation est en hausse de 45%. "Beaucoup d’hébergement sont complément. Même avant l’obligation, beaucoup de gens portaient le masque dans la rue. Donc pas de baisse de fréquentation à attendre."

Et puis les touristes pointent des incohérences. _"On va dans le village d’ à côté à un apéro-concert à Gaillac. Nous étions très nombreux. Et là personne ne porte le masque", r_aconte un Bordelais.La règle est en tout cas plutôt très respectée. Très peu de touristes sont sans masque dans les rues de Cordes.