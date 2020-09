Cormet de Roselend : deux mètres de boue évacuée en quelques heures pour le passage du Tour de France

Un orage très localisé et violent mercredi soir a provoqué une coulée de boue et de cailloux, côté Tarentaise. Une partie de la nuit, les agents du service départemental des routes de la Savoie et les gendarmes ont œuvré pour nettoyer la chaussée. Opération réussie !